¿Volará? Construyó un avión en su casa con el motor de un Honda Fit y está listo para probarlo

El proyecto es de un piloto de Comodoro Rivadavia, socio del Aeroclub Sarmiento, de Chubut. Le llevó más de tres años hacerlo.

El LVX-1009 Chimuelo, construido en Comodoro Rivadavia, Chubut, con un motor de Honda Fit.

En cualquier momento, el cielo de Comodoro Rivadavia puede ser surcado por un avión muy particular: lo construyó en su taller un socio del Aeroclub Sarmiento , de Chubut , que utilizó el motor de un automóvil Honda Fit para darle propulsión.

Después de más de tres años de trabajo, mucha paciencia, horas de taller y el respaldo absoluto de su esposa y su hijo, Santiago Horcajo pudo decir misión cumplida. Su avión está listo para salir a volar por Comodoro Rivadavia.

“Vengo trabajando en este proyecto hace un poquito más de tres años. Si bien soy piloto, creo que va a ser la primera vez que vuele un avión construido por mí”, le contó al medio local Adnsur.

Según él mismo relató, Santiago ni siquiera era un piloto consumado cuando puso manos a la obra. “A mitad del curso de piloto empecé a construir esto. Mi nido fue el Aeroclub Sarmiento-Chubut, ellos me impulsaron a cumplir esto”, explicó.

El LVX-1009, de Comodoro Rivadavia

A la hora de mostrar su obra terminada, el aviador comodorense la presentó como “el avión Lima Victor X-ray 1009”, utilizando el alfabético fonético aeronáutico para referirse a su avión, LVX-1009, con las iniciales LV que identifican a las matrículas de las aeronaves argentinas.

Comodoro Rivadavia, Chubut, Santiago Horcajo con su hijo y su avión Comodoro Rivadavia, Chubut: Santiago Horcajo con su hijo y su avión.

Respecto del propulsor, indicó que “es un motor de auto adaptado a avión”.

“Es un motor muy noble porque es un Honda Fit de 130 caballos que no es poca cosa”, aseguró Santiago.

El LVX-1009 es un avión que, según la descripción de su propio dueño, tiene un peso de despegue de 500 kilos y puede llegar a transportar unos 200 kilos más, “o sea, dos personas más un pequeño equipaje”. “Tiene una autonomía de cinco horas de vuelo”, agregó.

"Chimuelo", un homenaje a la historia de la aviación de Chubut

Más allá de la sigla que lo identifica, el avión de Horcajo tiene nombre: se llama Chimuelo, como un pájaro de la Patagonia.

“La idea salió del Aeroclub de Sarmiento”, recordó Santiago. Dijo, en ese sentido, que uno de los motivos es que se lo considera “primo hermano del famoso avión ‘Chimango’, de Casimiro Szlapelis”.

El Chimango fue un avión icónico de Sarmiento, propiedad del legendario piloto lituano Casimiro Szlapelis quien lo utilizaba para trasladar personas y materiales por la Patagonia, hace ya más de 70 años, utilizando el trazado de la Ruta Nacional 3 para orientarse en el aire.

Szlapelis, apodado “el Abuelo del Aire”, también es recordado por los chubutenses que vivieron esa época porque tenía la costumbre de sobrevolar los patios de las escuelas de zona “bombardeándolas” con caramelos para los chicos.

Este, no obstante, no es el único motivo por el cual el nuevo avión se llama Chimuelo. El constructor explicó: “Chimuelo, creo, en el campo le dicen diminutivamente a un pajarito muy chiquito que vuela de mata en mata y que, siendo chiquito y todo, se anima a volar en el aire de la Patagonia. Conmemorando eso, mi idea humildemente es que este avión tenga el nombre de Chimuelo”.