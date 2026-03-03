Una localidad de la Patagonia les cobrará entrada a los turistas

Quienes vayan a pasar el día deberán pagar algo más de $3.000. Empieza a regir hoy. Inquietud en agencias y operadores de Santa Cruz.

El Chaltén. El pueblo cordillerano de la Patagonia Sur es considerado la capital del trekking y atrae a aventureros de todo el mundo.

La decisión de una localidad de la provincia de Santa Cruz de comenzar a cobrarles a los turistas que vayan a pasar el día generó revuelo y polémica principalmente entre los operadores turísticos de la Patagonia argentina.

La disposición fue tomada por las autoridades de El Chaltén, uno de los destinos más visitados de Santa Cruz, considerada oficialmente además Capital Nacional del Trekking.

A partir de este martes 3 de marzo, quienes visiten la localidad deberán pagar una tasa “por servicios”. El pago de la “entrada” a El Chaltén será solo para quienes vayan a pasar el día, sin pernoctar.

Aunque la decisión de hacerla entrar en vigencia se tomó ahora, la nueva disposición se basa en la Ordenanza N° 253 Tarifaria Anual 2025, aprobada en noviembre de de 2024, incorporada al Código Fiscal de El Chaltén.

Anteriormente, la aplicación se frustró porque se pretendía que las agencias turísticas funcionaran como agente de retención, y no hubo acuerdo. “Les explicamos que si el Municipio quería implementar el cobro, debía contar con el personal, los recursos y los medios digitales para hacerlo, además de detallar las contraprestaciones", señaló la presidenta de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo de El Calafate, Gisella Martínez. Ahora, el cobro lo realizará directamente la intendencia en los accesos a la localidad.

Quiénes pagan y cuánto

De acuerdo con lo establecido los turistas de paso deberán abonar aproximadamente 3.000 pesos por persona: el valor fue establecido en el equivalente a dos litros de nafta súper YPF, lo que actualmente representa $3.018.

Esta tasa incluye a quienes lleguen en excursiones, autos de alquiler o traslados particulares y no afecta a los que arriben en ómnibus de servicio regular, pero porque en el boleto está incluida la "tasa de Terminal".

Según lo que explicaron las autoridades de El Chaltén, el objetivo de este cobro es compensar el uso de servicios urbanos: baños públicos, limpieza y manejo de residuos, entre otros.

Aclararon, en ese sentido, que no se trata de un impuesto por tránsito o por visitar la ciudad, sino de un aporte por los recursos que consumen quienes no pernoctan en establecimientos locales.

Aunque en principio se había pensado en aplicar la tasa solo para excursiones “full day” organizadas por agencias, finalmente se amplió el alcance a todos los visitantes que no duerman en El Chaltén, independientemente del medio de transporte en el que lleguen.

Las agencias de turismo no actuarán como intermediarias en ningún caso. El cobro de la tasa se realizará a través de un código QR.

Santa Cruz y la Patagonia, como Venecia

El pago de una tasa o impuesto para hacer turismo no es algo inhabitual en el mundo y tiene ejemplos, aunque poco comunes, en la Argentina.

Por caso, entre 2017 y 2025 Bariloche cobró la Ecotasa -un impuesto al pernocte en establecimientos turísticos-, hasta que fue anulada por un fallo de la Suprema Corte. En la Ciudad de Buenos Aires, únicamente los extranjeros pagan una tasa de US$ 1,50 por noche, por persona.

Lo que resulta inusual es el cobro de una tasa por pasar el día, como hace, por ejemplo, Venecia -la segunda ciudad con mayor densidad turística del mundo-, que cobra 10 euros por persona únicamente durante su temporada alta.

Hace algunos días, también con polémica, comenzó a aplicarla la ciudad misionera de Wanda, donde se encuentran famosas minas de piedras preciosas, con un valor de 800 pesos por persona, o de 4.500 por automóvil sin importar cuántas personas lleve.