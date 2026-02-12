Secta rusa de trata en la Patagonia: con 50 kilos menos y muy enfermo, el líder pidió que lo absuelvan

Está por cumplir un año en el penal de Rawson. Su abogado alegó problemas de salud. La Justicia le negó el sobreseimiento y también la prisión domiciliaria.

Konstantin Rudnev, el líder de la secta rusa de trata que operaba en la Patagonia, cuando fue detenido en marzo de 2025.

El ciudadano ruso Konstantin Rudnev, detenido desde marzo de 2025 en el penal de máxima seguridad de Rawson , pidió ser absuelto en la causa en la que se lo acusa de liderar una secta de trata de mujeres que tenía base en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, y operaba en la Patagonia argentina.

La solicitud fue realizada por intermedio de Carlos Broitman, el abogado que representa a Rudnev en el juicio. Broitman solicitó el sobreseimiento y la absolución de su defendido pero la Justicia rechazó la petición.

El juez federal Gustavo Villanueva basó su negativa en el hecho de que todavía rige el plazo que se le otorgó a la fiscalía para investigar y sumar pruebas a la causa.

El magistrado explicó que Broitman podría presentar su pedido recién a partir del 4 de abril próximo, fecha en el que concluye el plazo de investigación y el fiscal debe aportar las evidencias necesarias para llevar a Rudnev a juicio.

Los argumentos rechazados por el juez

De acuerdo con lo que señaló el propio Broitman, el pedido de absolución y sobreseimiento estuvo basado en los problemas de salud del ruso, de 58 años, quien fue apresado hace casi un año en el aeropuerto de Bariloche cuando intentaba viajar a Brasil, y desde entonces permanece alojado en el penal de Rawson, como principal acusado en la causa por trata.

Tamara Saburova, la novia del líder de la secta rusa de Bariloche.jpg Tamara Rudneva, la esposa de Rudnev, también es investigada por el caso de la secta rusa de trata en la Patagonia.

Según el abogado, Rudnev tiene serios problemas de salud y perdió ya cerca de 50 kilos.

En enero último, y respaldándose en los mismos motivos de salud, el ruso había pedido el beneficio de prisión domiciliaria que fue concedido por el juez federal de Garantías Gustavo Javier Zapata pero no llegó a hacerse efectivo debido a que una semana después, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca revocó la decisión, a partir de una impugnación presentada por la Fiscalía Federal subrogada por el fiscal Fernando Arrigó.

En esa ocasión, la Cámara consideró que no existen fundamentos suficientes para modificar la medida de coerción. Según se indicó, los problemas médicos alegados por la defensa no fueron acreditados con informes oficiales ni peritajes objetivos que justifiquen el beneficio.

El mismo abogado para los 19 acusados en la Patagonia

En tanto, Broitman denunció haber sido víctima de amedrentamiento y seguimiento en su domicilio, ubicado en el barrio privado El Venado de la localidad bonaerense de Canning, cerca de la ciudad de Ezeiza.

El abogado presentó un hábeas corpus preventivo tras un confuso episodio ocurrido en el puesto de vigilancia del acceso al barrio. Según los dichos de Brotiman, un hombre fingió ser un empleado de la empresa Mercado Libre que llevaba una entrega para él, pero su verdadero objetivo era confirmar si el letrado efectivamente residía allí.

En la causa por trata de personas, los investigados son 19, incluyendo numerosas mujeres y, entre ellas, a la esposa de Rudnev, Tamara Rudneva -de soltera, Tamara Saburova-. No obstante, todas las miradas están puestas sobre el líder de la secta Ashram Shambala, fundada en 1989 en Siberia.

Los 19 imputados son representados por Broitman, el tercer abogado que tiene Rudnev desde que fue detenido.

Se trata de un letrado acostumbrado a las causas con relevancia mediática. Representó a Ibar Pérez Corradi, acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez y vinculado al tráfico de efedrina, y tiene como cliente a Mariana Nannis en la causa contra su ex marido, el ex jugador de fútbol Claudio Caniggia.