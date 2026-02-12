Femicidio en Chubut: la hermana de Valeria Schwab desconfía de la Justicia y dice que "hay un asesino suelto"

Los fiscales a cargo de la investigación responsabilizaron solo a un albañil que luego se quitó la vida. Habrá una marcha en Comodoro Rivadavia.

Jessica Schwab, la hermana de Valeria Schwab , cuestionó la investigación de la Justicia de Chubut que determinó que el autor del femicidio fue por un hombre que se quitó la vida al día siguiente, y opinó que “hay un asesino suelto”.

El 14 de enero pasado, el cuerpo de Valeria Schwab, de 39 años, fue hallado en los barrancos del cerro Chenque, en Comodoro Rivadavia . Casi un mes más tarde, las autoridades judiciales confirmaron que el autor del crimen fue Jonathan Chacano, un albañil de 34 años que se suicidó cuando ya era señalado como el principal sospechoso.

No obstante, la familia de Valeria cuestiona la conclusión oficial y pide que la investigación continúe porque considera que, más allá de la participación de Chacano en el femicidio, hubo otros implicado s.

“No estoy diciendo que el ADN (de Chacano) no sea, pero eso no quiere decir que no hayan participado más personas. En los videos se habla en plural. Creo que hay cosas que todavía no se investigaron hasta el final”, afirmó Jessica Schwab al streaming local Seta TV.

La hermana de Valeria dijo que tuvo acceso a registros fílmicos en la Brigada de Investigaciones en los cuales, según su interpretación, aparece más de un sospechoso.

femicidio valeria comodoro rivadavia Valeria Schwab fue asesinada el 14 de enero en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Por otro lado, aseguró que hay al menos un testigo que vio a dos personas correr por la ruta en un horario cercano al momento del homicidio. “(El testigo) los distingue muy bien y la hora es muy cercana a lo que pasó. Para mí eso es clave”, destacó.

Pedido de más pericias y marcha en Comodoro Rivadavia

En base a esos cuetionamientos, Jessica reclamó más pericias y aclaró que la familia aún no recibió el informe completo de autopsia ni los resultados detallados de Criminalística.

“La fiscal dijo que no va a cerrar el caso, pero necesito que se empiece a mover. Quiero que se investiguen todos los testimonios y todas las pruebas hasta el final”, pidió.

En tal sentido, insistió en que no se detendrá hasta lograr que la investigación se profundice.

“Desde el momento uno me planté y me voy a seguir plantando. Mi hermana era todo para mí, mi alma gemela, y voy a luchar hasta el final. No me voy a conformar con nada que yo no crea que es”, subrayó.

Con ese objetivo, Jessica convocó a la comunidad de Comodoro Rivadavia a participar de una concentración este viernes 13 de febrero a las 20 frente a la sede del Ministerio Público Fiscal de la ciudad, ubicada en Máximo Abásolo 980, para visibilizar el reclamo y exigir que las pesquisas continúen.

“Para mí hay un asesino suelto. Por eso le pido a toda la comunidad que se acerque el viernes a las ocho. Queremos que vean que todo el pueblo está disconforme con este resultado y que queremos una verdadera justicia, no solo para Valeria, sino para todos los casos”, solicitó.

Qué dijeron los fiscales de Chubut

El pedido de Jessica llega dos días después de la conferencia de prensa en la que los fiscales Cristian Olazábal y María Laura Blanco, quienes presentaron los resultados de las pericias y dictaminaron la responsabilidad de Chacano.

"Con la pericia genética se pudo establecer efectivamente que él fue el agresor, en base a los rastros de ADN hallados debajo de las manos de Valeria. También el ADN de Valeria en las manos del agresor y la confirmación por parte de este laboratorio de que había material genético de él en las zonas pudendas de ella. En base a esto pudimos reconstruir que hubo una agresión sexual seguida de muerte", aseguró Olazábal.

El fiscal descartó la participación de otra persona en el hecho. "Solamente se obtuvo un único perfil genético masculino atribuible a él, con lo cual en principio no arroja la posibilidad de que haya intervenido otra persona", sostuvo.