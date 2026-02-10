Comodoro Rivadavia: Torres asignó 6.500 millones para el barrio que se derrumbó y exigió más controles

La suma incluye la inversión en nuevas viviendas, redes de servicios y estudios de ingeniería. Los pedidos del gobernador de Chubut .

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, visitó la empresa que hará las casas para los damnificados por el derrumbe en Comodoro Rivadavia.

El gobierno de la provincia de Chubut destinará cerca de 6.500 millones de pesos a obras necesarias tras el derrumbe de una ladera del cerro Hermitte que provocó un desastre en un barrio de la ciudad de Comodoro Rivadavia y dejó sin vivienda a numerosas familias.

La suma incluye los fondos correspondientes a la construcción de casas para quienes perdieron todo en el derrumbe, la extensión de redes para proveerlas de los servicios básicos y los estudios necesarios para encarar la estabilización del cerro y prevenir nuevos deslizamientos y movimientos de tierra.

A su vez, durante la visita que realizó a la ciudad petrolera, el mandatario provincial reclamó fortalecer los controles para que no se vuelva a edificar en lugares peligrosos y pidió que Comodoro Rivadavia sancione una ordenanza que prohíba las construcciones en estas zonas.

Estudios en la zona del cerro

Para la realización de estudios, el gobernador confirmó que se reasignará una partida presupuestaria de 300 millones de pesos que había sido destinada al municipio de Comodoro Rivadavia en 2024 pero sin ser ejecutada. Estos recursos se volcarán a un trabajo de ingeniería integral a cargo de la empresa IATASA, orientado a la estabilización del cerro Hermitte en la zona que comprende al barrio Médanos.

Derrumbe del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia - una vivienda afectada en el barrio Sismográfica El barrio Sismográfica, de Comodoro Rivadavia, fue declarado inhabitable.

La finalidad de este estudio, por establecer un plan de acción preventivo, ya que el barrio, ubicado sobre una de las laderas que se desmoronaron, presenta condiciones de equilibrio precario que podrían agravarse cuando comience la temporada de lluvias.

En su paso por Comodoro Rivadavia, Torres recorrió las instalaciones de la empresa que fabricará las 52 viviendas destinadas a los damnificados por el derrumbe de enero. Esta obra representa una inversión provincial que supera los 5.500 millones de pesos.

“Pedimos la mayor celeridad posible en los trabajos para que, cuanto antes, los damnificados puedan contar con su vivienda”, expresó el gobernador.

Según se informó, la Provincia transfirió otros 650 millones de pesos a Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) para la ejecución de las redes de agua potable, cloacas, energía eléctrica y alumbrado público en el nuevo loteo.

Torres subrayó la importancia de la transparencia en el proceso de reconstrucción, instando al Concejo Deliberante local a conformar una Comisión de Seguimiento que audite la ejecución de subsidios, la adjudicación de créditos bancarios y la atención de las necesidades básicas de cada grupo familiar.

Un pedido a los concejales de Comodoro Rivadavia

Con vistas a prevenir nuevos episodios como el que destruyó el barrio el 18 de enero último, el mandatario pidió que el Concejo Deliberante sancione una ordenanza que prohíba cualquier tipo de construcción o urbanización en zonas identificadas como peligrosas por organismos técnicos como el Servicio Geológico Minero (Segemar). En ese sentido, recordó que informes especializados de hace más de dos décadas ya advertían sobre la inestabilidad del barrio Sismográfica.

Un estudio geológico encargado por el Municipio de Comodoro Rivadavia a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) con posterioridad al derrumbe declaró inhabitable Sismográfica, donde hubo fracturas de suelo que movilizaron bloques enteros de tierra.

En cuanto al barrio Médanos, detectaron sectores potencialmente inestables con posibilidad de movimientos subterráneos, por lo cual sugirieron profundizar los estudios para poder planificar trabajos en el sector.