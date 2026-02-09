Piden ayuda para decenas de perros y gatos rescatados tras el derrumbe del cerro en Comodoro Rivadavia

Necesitan alimento balanceado y hogares de tránsito porque muchas familias quedaron sin casa y no pueden tener sus mascotas . Cómo colaborar.

Rescataron decenas de perros y gatos tras el derrumbe del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia.

Proteccionistas de Comodoro Rivadavia realizaron un pedido de ayuda para darles hogar de tránsito y alimentar a decenas de perros y gatos que quedaron sin hogar tras el derrumbe del cerro Hermitte que destrozó viviendas y dejó inhabitable gran parte del barrio Sismográfica , de esa ciudad en la provincia de Chubut .

Según cálculos de los voluntarios rescatistas, solo en los primeros diez días posteriores al deslizamiento de tierra -que ocurrió el 18 de enero último- ya se habían hecho cargo de entre 50 y 60 perros y gatos.

Después siguieron apareciendo animales y todavía quedan muchos en el lugar, principalmente gatos. Hay mascotas perdidas pero, en muchos casos, se trata de animales de los cuales sus dueños no se pueden hacer cargo en este momento porque perdieron su casa y todavía no tienen dónde vivir.

Hay familias, también, que evalúan dar a sus mascotas en adopción ante la imposibilidad de conservarlas.

Mientras tanto, a más de tres semanas de los derrumbes, en las redes siguen surgiendo casos de perros y gatos que aparecen, extraviados.

La mayor parte del barrio fue declarada inhabitable tras un estudio encargado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y llevado a cabo por especialistas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Una tarea sin descanso

"Quedan gatos que, la mayoría, tienen dueños pero lamentablemente todavía, como no logran reubicarse, no tienen oportunidad de llevarlos a otro lugar", le explicó Nadia, integrante de la agrupación proteccionista Bajo el Mismo Cielo, al frente de los rescates, al medio local ABC Diario.

La joven contó que estos animales, por ahora, permanecen en sectores de la zona afectada que son considerados seguros, con agua y comida, y solo se los llevan de allí cuando su vida corre peligro.

El mismo día en que se produjo el desastre, la organización comenzó a rescatar mascotas. Nadia recordó que durante los primeros días capturaban a los animales manualmente junto a las familias y posteriormente incorporaron una jaula trampa que sirvió para rescatar a gatos más ariscos y que, además, estaban profundamente asustados por la situación atravesada.

"Con esa jaula hemos podido capturar varios”, contó.

Lo que falta: hogares en Comodoro Rivadavia y alimento

Ahora dijo, necesitan conseguir hogares de tránsito y alimento, en el primero de los casos porque los animales que quedaron sin casa son muchos y en el segundo, porque los costos son enormes.

La búsqueda de hogares es principalmente para los gatos rescatados, en tanto que en lo que respecta al alimento, la prioridad son los perros. "Faltan muchos tránsitos más que nada para los gatitos", remarcó Nadia.

Aunque celebró la solidaridad de la comunidad comodorense desde el momento de la tragedia, la voluntaria puntualizó otro problema para hallar hogares y es que mucha gente duda en ofrecerse para tener un animal porque tiene miedo de que, debido al estrés, se escape. "Hay que entender el estado del animal que está en shock, que no entiende nada", explicó Nadia.

Para aquellos que deseen colaborar y puedan hacerlo, ya sea con donaciones o adopciones transitorias, Nadia indicó que pueden contactar a la organización a través del Facebook “Bajo el mismo Cielo CR Nadia Nico”, o llamando al teléfono o al teléfono 297-420-8838 (solo llamadas, no WhatsApp).

Las donaciones se reciben y distribuyen en los albergues Evita y Ameghino de Comodoro Rivadavia, donde se asiste a las familias damnificadas y a sus mascotas.