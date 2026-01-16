Femicidio de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia: el principal sospechoso se quitó la vida

El hombre era investigado por el crimen de la mujer de 38 años. La Justicia aguarda los resultados de ADN hallados bajo las uñas de la víctima.

El estremecedor caso del femicidio de Valeria Schwab sumó un capítulo dramático en las últimas horas tras confirmarse la muerte del principal sospechoso .

Según fuentes judiciales, el hombre que estaba en la mira de los investigadores se quitó la vida , lo que generó un giro inesperado en la causa que conmueve a toda la región de la Patagonia central.

Valeria, una vecina de 38 años del barrio Kilómetro 3 de Comodoro Rivadavia , había desaparecido el martes tras salir a realizar su habitual caminata por la zona costera. Su cuerpo fue hallado el miércoles en un sector de acantilados conocido como Eureka. Desde el inicio, la principal hipótesis apuntó a un ataque violento , caratulando el hecho bajo la figura de femicidio.

femicidio valeria comodoro rivadavia (1) El principal sospechoso del femicidio se quitó la vida

A pesar del fallecimiento del sospechoso, la investigación no se detiene. El equipo de Criminalística y el Ministerio Público Fiscal centran ahora sus esperanzas en los resultados de las pericias biológicas. Un dato fundamental surgió durante la autopsia: los médicos forenses lograron rescatar muestras de ADN debajo de las uñas de Valeria.

Este hallazgo sugiere que la víctima intentó defenderse de su agresor antes de ser arrojada al barranco. La comparación genética entre estas muestras y el perfil del hombre fallecido será determinante para confirmar su responsabilidad en el hecho. Como suelen decir los peritos, "el cuerpo habla" incluso después de la muerte, aportando pruebas materiales donde faltan testimonios.

La zona del crimen y el reclamo de seguridad

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, calificó el lugar del hallazgo como una “trampa mortal”. Se trata de un paseo aeróbico muy concurrido pero que, en ciertos tramos, carece de iluminación adecuada y vigilancia. La familia de Valeria, encabezada por su hermana Jessica, denunció fallas graves en el operativo de búsqueda inicial.

femicidio valeria comodoro rivadavia (2)

“Ellos alumbraban con linternas desde arriba, mientras nosotros buscábamos por abajo en plena oscuridad”, reclamó la hermana ante los medios.

Según su relato, fueron los amigos y allegados quienes finalmente localizaron el celular de la víctima y, posteriormente, sus restos. Este reclamo de justicia se replicó en las redes sociales, donde la comunidad exige mayores medidas de prevención.

El legado de una mujer deportista

Valeria Schwab era reconocida en su comunidad por su perfil emprendedor y su pasión por la actividad física. Se dedicaba a la venta de perfumería y era una cara habitual en los circuitos de entrenamiento costeros. Su muerte reavivó el debate sobre la violencia de género y la vulnerabilidad de las mujeres que realizan deportes en espacios públicos.

La causa, liderada por el fiscal Marcelo Cretton, continuará con el análisis de las cámaras de seguridad del sector para reconstruir los últimos minutos de Valeria con vida. Se busca determinar si hubo otros partícipes o si el agresor actuó solo antes de tomar la decisión de terminar con su vida para evadir el accionar de la justicia.