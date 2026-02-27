Hizo un pozo para plantar un árbol en su casa y empezó a salir petróleo

Un vecino de Comodoro Rivadavia cavó poco más de un metro y empezó a brotar. El debate sobre las huellas del pasado hidrocarburífero en la ciudad.

El pozo en el fondo de una casa del barrio Km 5 en Comodoro Rivadavia, cuna de la industria hidrocarburífera nacional.

Era una tarea doméstica y rutinaria: hacer un pozo en el fondo para plantar un árbol. Pero lo que encontró un vecino de Comodoro Rivadavia , ciudad fundacional de la historia hidrocarburífera argentina, no tenía nada de ordinario. A medida que retiraba piedras y avanzaba en profundidad, algo inesperado comenzó a surgir desde las entrañas del suelo: petróleo .

Al llegar al metro diez de profundidad, el crudo empezó a salir sin parar. El protagonista de esta historia, lejos del asombro cinematográfico que podría esperarse, lo tomó con una calma que habla mucho de la historia de un lugar en el que la producción petrolera es parte de la identidad colectiva. Y también, a partir de casos como estos, una preocupación urbana.

"Estábamos haciendo un pozo para plantar un árbol. No paraban de salir piedras y en un momento empezó a salir petróleo. En casa ya nos había pasado otras veces cuando hacemos pozos, pero esta vez no paraba de salir", relató a Radio del Mar el propietario de la vivienda ubicada en la calle Ferrocarriles Argentinos , a una cuadra del único semáforo del barrio Km 5 . Casi como si fuera algo normal para la familia.

La situación se volvió tan intensa que el hombre debió detener la excavación, aunque no precisamente por alarma: simplemente se le agotaron las fuerzas.

"Lo hemos tomado como algo normal y por eso no nos comunicamos con nadie. Inclusive ahora está saliendo como un caño; dejamos de cavar porque se nos agotaron las fuerzas, pero si sigo, seguirá saliendo", explicó.

El vecino explicó que en Km 5 este tipo de episodios se han vuelto parte del paisaje cotidiano. El barrio tiene una historia profundamente ligada a la explotación petrolera y allí funcionó en su momento un campamento de la actividad hidrocarburífera, lo que dejó huellas —literales— bajo el suelo de sus calles y patios.

El hallazgo, de todos modos, vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la presencia de restos de actividad petrolera en sectores urbanos consolidados de la ciudad, donde la expansión residencial avanzó sobre territorios con décadas de historia extractiva.

Un pozo de petróleo en medio de la casa

Lo cierto es que los testimonios de esa suerte de huella subterránea de la tradición petrolera de Comodoro Rivadavia no son exclusivos de Km 5.

A principios de año, cuando el deslizamiento de una ladera del Cerro Hermitte desencadenó una emergencia sin precedentes en otros varios barrios, con viviendas destruidas, calles partidas y más de 300 familias evacuadas, ocurrió un caso similar.

Pozo petrolero emerge en medio de una casa tras el derrumbe del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia El caño de un pozo petrolero que emergió en el medio de una casa por los deslizamientos del cerro Hermitte, en Comodoro Rivadavia.

En medio del caos, un vecino encontró un pozo petrolero dentro de su propia casa,que se hizo visible producto de la inestabilidad del terreno.

En medio de decenas de historias que se conocían en ese momento en las redes, vinculadas a los graves derrumbes, este hecho se viralizó en redes y no tardaron en circular versiones que vinculaban el derrumbe con la antigua actividad hidrocarburífera en la zona, generando una nueva ola de preocupación.

El derrumbe del Cerro Hermitte, por otra causa

Ante esas teorías, el secretario de Ambiente de Chubut, Juan José Rivera, salió más tarde a aclarar que la actividad petrolera no fue la causa de los deslizamientos en la ladera sur del Cerro Hermitte.

El funcionario remarcó que, tal como se había indicado, los movimientos respondieron a condiciones de inestabilidad geológica natural reconocidas desde hace más de un siglo, con antecedentes previos a cualquier explotación hidrocarburífera.

Según precisó, existen registros de deslizamientos anteriores a 1918, mientras que la actividad petrolera en la zona afectada se desarrolló recién entre 1922 y la década de 1940, finalizando hace más de 80 años.

Por otra parte, reiteró que estudios técnicos del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) realizados en 2003

Derrumbe del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia Los desplazamientos de una ladera del cerro Hermitte, en Comodoro Rivadavia, se produjeron en la madrugada del domingo 18 de enero.

clasifican a la ladera sur del cerro Hermitte como un área geológicamente inestable por causas naturales.

Aquellos informes recomendaron explícitamente no urbanizar ni realizar nuevas intervenciones en el sector, pese a lo cual se hicieron distintos desarrollos inmobiliarios en los que, hoy, sus habitantes enfrentan una pesadilla: llevan más de un mes sin poder volver a sus domicilios y algunos, ya no podrán hacerlo nunca más..

Rivera precisó que durante los años noventa y la primera década de 2000 solo se realizaron tareas puntuales de abandono de pozos, y que el cese definitivo de las actividades respondió tanto al avance urbano como a la necesidad de preservar el frágil equilibrio natural del área. Y que actualmente, no hay actividad hidrocarburífera en ese sector.