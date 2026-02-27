Rescatan a una perra llena de gusanos y sancionan a su dueña: "Se estaba pudriendo viva"

La encontró una organización proteccionista de Las Heras, Santa Cruz . "No entendemos cómo la dejaron estar así, esto es maltrato", expresaron.

Rescataron a una perra y sancionaron a su dueña en Las Heras, Santa Cruz.

Una organización proteccionista de mascotas rescató a una perra herida y con una grave infección, y logró que a la dueña del animal se le aplicara una infracción. Ocurrió en Las Heras , provincia de Santa Cruz, con las voluntarias del refugio Patitas Callejeras como protagonistas.

La situación fue detectada por una colaboradora habitual del refugio, quien se comunicó con una de las encargadas y le avisó que habían encontrado a una perra llorando de dolor. En un primer momento pensaron que se quejaba de quemadoras y que podían haberle arrojado arrojado agua caliente.

“Me dijeron que parecía quemada porque gritaba mucho. Les pedí que la llevaran a la veterinaria y yo fui para allá”, le contó Carla Olivera, una de las responsables de Patitas Callejeras, al medio local La Opinión Austral.

La perrita fue trasladada al centro veterinario en una camioneta pero, cuando la bajaron y la observaron con más detenimiento, notaron que su padecimiento se debía a otra causa.

"Ahí me di cuenta de que no estaba quemada. La perra tenía una herida llena de gusanos. Se estaba pudriendo viva”, describió Carla.

La dueña, notificada y con una infracción

El veterinario que la atendió explicó que se trataba de una miasis avanzada, con tejido comprometido: es decir, una infección con parásitos -larvas, gusanos- que se estaban alimentando de los tejidos vivos del animal.

El estado de la herida mostraba, además, que no se trataba de algo reciente sino que se había ido agravando. “Eso no pasa en un día. Lleva varios días así”, explicó la proteccionista.

Al principio creyeron que se trataba de un animal callejero, pero una vecina le informó al refugio que la perrita tenía dueña y dijo que según lo que ella sabía, “estaba así desde el día anterior”.

Con serias dudas, ya que la lesión parecía tener mucho más tiempo, Carla se comunicó con la Dirección de Zoonosis de Las Heras.

Desde el organismo municipal se labró una infracción y se le indicó a la propietaria que debía presentarse en la veterinaria al día siguiente para abonar los gastos médicos y retirar al animal.

De acuerdo con el relato de la referente del refugio, la mujer cumplió con los requisitos impuestos. “Hoy ella (la perra) no está en nuestras manos,es ciento por ciento responsabilidad de sus dueños. Pero todavía no entendemos cómo dejaron estar un animal así, esto es maltrato, quieran o no”, indicaron desde el refugio.

Santa Cruz: muchos perros abandonados

En Patitas Callejeras remarcan que casos como este no son aislados y que son muchos los perros abandonados en la ciudad santacruceña con los que se encuentran cada día, frecuentemente con lesiones porque, además, al andar todo el tiempo por la calle, es habitual que sean atropellados por automóviles.

Esto implica un importante costo para una organización que se sostiene únicamente con aportes que personalmente o a través del alias Patitas.Callejeraslh hacen los vecinos.

Las erogaciones debidas a operaciones medicaciones, alimentos y cuidados son costeadas a través del esfuerzo comunitario. Actualmente el refugio alberga diez animales y su capacidad está al límite.