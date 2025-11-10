Perros mayores: cómo cuidar a tu mascota para que tenga una vida larga y saludable

Gracias a los avances en medicina veterinaria y a una mejor calidad de vida, los perros pueden alcanzar los 20 años. Las claves para cuidar mejor a tu mascota.

Los perros mayores requieren una atención especial para disfrutar plenamente de su etapa senior. En los últimos años, la esperanza de vida canina creció de manera notable y pueden acompañar a sus familias durante 20 años. Mantenerlos sanos y felices es posible con simples hábitos cotidianos.

Uno de los mayores temores al tener una mascota es pensar en el momento en que ya no esté. Desde que llega a casa, ese pensamiento nos acompaña con cierta tristeza porque sabemos que su tiempo con nosotros será más breve que el nuestro. La vida de un perro suele durar entre 6 y 16 años y es ahí donde algunos cuidados pueden marcar la diferencia.

En el último tiempo, la esperanza de vida de los perros ha aumentado notablemente gracias a los cuidados y los avances científicos. Los que viven de forma salvaje, sin controles ni veterinarios, apenas llegan a la mitad de la edad de los perros que viven en hogares . Mientras un perro doméstico puede alcanzar los 10 años, uno silvestre difícilmente supere los 6.

Además, las razas pequeñas, que son más longevas por naturaleza, están viviendo cada vez más y hoy muchas superan los 18 o incluso 20 años gracias a los buenos cuidados.

perros veterinaria

Cuidados clave que hay que tener para que un perro viva más

La alimentación: un arma de doble filo

Para entender por qué algunos perros viven mucho más que otros hay que mirar su estilo de vida. En especial, su alimentación. En la naturaleza, los animales no tienen un acceso regular a la comida: dependen de lo que cazan o encuentran, por lo que su dieta es irregular. En cambio, nuestras mascotas tienen garantizada una rutina alimentaria constante, algo que el organismo agradece enormemente.

Las 6 razas de perros que viven más años

El tamaño determina en primera instancia el promedio de vida de los perros, aunque hay otros factores que también son determinantes para saber cuál podría ser su estimativo de vida. El hocico, su contextura física y su genética también deben tenerse en cuenta al momento de sumarlos a la familia.

caniche toy.jpg

Chihuahua: es el perro que vive más años, entre 12 a 20 años. Tienen un tamaño entre 13 y 20 cm de altura y suelen pesar menos de 3 kilos. Son ideales para espacios pequeños como departamentos de pocos ambientes. Con el paso del tiempo, son propensos a sufrir soplos cardíacos y otros problemas oculares.