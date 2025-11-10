Una alternativa poco conocida permite que no aparezca el clásico check sin recurrir a desactivarlo desde la propia aplicación de mensajería.

El truco escondido de WhatsApp para leer mensajes sin que se pongan las tildes azules

WhatsApp se convirtió en una herramienta clave para miles de millones de usuarios, dominando las comunicaciones en todo el planeta. Pero a pesar de ser la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, esconde algunos secretos que pocos saben, como por ejemplo el truco para leer un mensaje sin que la otra persona lo sepa .

Habitualmente, cuando se recibe un mensaje y se abre, al emisor le aparecerá una tilde azul de confirmación. Desde las propias opciones de la app, se permite desactivar esta posibilidad. Pero también existe una opción menos conocida e igual de eficiente.

Esta alternativa no requiere la instalación de otras aplicaciones y sólo utiliza funciones propias del celular. El método consiste en usar el modo avión del teléfono: al recibir el mensaje, se activa el modo avión, se ingresa a la app de mensajería y, al salir, se vuelve a apagar.

El modo avión es una función incorporada en todos los smartphones modernos que desactiva las conexiones inalámbricas del dispositivo: Wi-Fi, datos móviles, Bluetooth, GPS y NFC. Aunque fue creado inicialmente para garantizar la seguridad en los vuelos -y de allí recibió su nombre-, con el tiempo se transformó en una herramienta muy práctica en la vida diaria.

Abrir WhatsApp Web en el teléfono celular de otra persona 1200x678.png WhatsApp Web permite utilizar el 90 por ciento de las funciones de la app desde una PC de escritorio o una computadora portátil.

Cuando se activa, el teléfono queda completamente offline: no se pueden hacer ni recibir llamadas y mensajes ni usar internet, aunque sí mantiene las funciones internas del aparato, como revisar fotos, escuchar música descargada o escribir mensajes que se enviarán más tarde al reconectar.

En el caso específico de WhatsApp, el modo avión actúa como una capa de invisibilidad. Permite leer mensajes sin activar la confirmación de lectura, escuchar notas de voz sin que se marque como reproducida y hasta escribir un texto sin mostrar el estado “escribiendo” ni aparecer en línea.

Cómo desactivar la tilde azul de WhatsApp

Cuando la aplicación de mensajería de Meta implementó el check azul para confirmar la lectura de un mensaje, los usuarios lo consideraron una violación a la privacidad, ya que muchos no quieren que se sepa si leyeron o no lo recibido. Ante esta situación, WhatsApp incluyó la opción para poder activar o desactivar esta característica.

Si se desactiva esta alternativa, el check azul dejará de mostrarse y en su lugar aparecerán las dos clásicas tildes grises: una que confirma el envío y la otra que certifica que llegó al destinatario, que no implica que se haya leído. Esto funciona para ambos usuarios, es decir, que quien desactive la tilde azul tampoco podrá ver si sus contactos vieron sus mensajes.

WhatsApp check azul.png Si se desactiva el check, las tildes azules de WhatsApp pasarán a ser grises.

Para deshabilitar esta opción, estos son los pasos para seguir:

Abrir WhatsApp en el celular

en el celular Tocar sobre el botón de menú

Seleccionar la opción Ajustes

Tocar sobre la opción Cuenta

A continuación, elegir la opción Privacidad

Deslizar el interruptor que se muestra junto a la opción Confirmaciones de lectura a la posición de apagado

Qué celulares dejarán de tener WhatsApp en noviembre 2025

Como todos los meses, Meta informó qué modelos de celulares ya no contarán con WhatsApp a partir de noviembre 2025. Se trata de una medida que busca mejorar la seguridad y el rendimiento de la aplicación, impactando en usuarios con dispositivos que no cumplan los requisitos mínimos.

Para usar WhatsApp, los teléfonos celulares deberán tener desde al menos Android 5.0 o iOS 12. Quienes cuenten con versiones anteriores, comenzarán a sufrir fallas con la aplicación de mensajería, incluyendo la posible pérdida del acceso. La opción para estos usuarios es actualizar el sistema si el smartphone lo permite, o directamente cambiar de equipo.

La lista de celulares que ya no tendrán WhatsApp a partir de noviembre 2025 incluye los siguientes modelos: