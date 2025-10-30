La aplicación confirmó que ciertos modelos no podrán utilizar todas sus funciones. Luego, impedirán el acceso de manera definitiva.

WhatsApp deja de funcionar en estos celulares desde el 31 de octubre de 2025: la lista completa

Las aplicaciones más utilizadas del mundo renuevan cada año sus sistemas para mejorar el rendimiento y la seguridad. En este caso, WhatsApp confirmó que dejará de funcionar en decenas de modelos de teléfonos Android y iPhone a partir del 31 de octubre de 2025 , según la última actualización publicada por Meta , la empresa que también posee los derechos de Facebook e Instagram.

Según explicaron desde la empresa que encabeza Mark Zuckerberg, este cambio tiene como objetivo mantener altos estándares de seguridad y garantizar que las funciones más recientes sigan operando correctamente en todos los dispositivos.

Con esta confirmación, son varios los teléfonos que empezarán a ver un funcionamiento irregular en la aplicación, hasta que finalmente sea incompatible con su sistema operativo.

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares

En ese sentido, la actualización del 31 de octubre afectará a todos los dispositivos con Android 5.0 o anterior, y a los iPhone con iOS 15.1 o versiones previas.

Esto implica que todos los usuarios que tengan un teléfono compatible con las nuevas herramientas deberán actualizarlo de manera inmediata para no sufrir una baja en el rendimiento hasta que finalmente se actualice de manera automática.

whatsapp mensaje.jpg

No se trata de una nueva medida, ya que el soporte técnico de WhatsApp se renueva cada año para adaptarse a las versiones más recientes de Android e iOS.

Los modelos donde dejará de funcionar WhatsApp

En el caso de los dispositivos Android, estos son los que no podrán actualizar la aplicación a partir del 31 de octubre de este año:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy S5.

Motorola: Moto G (primera generación) y Moto E (2014).

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y LG G3.

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V y Xperia Z2.

Huawei: Ascend Mate 2.

HTC: One M8.

Siguiendo esa línea, los iPhone incompatibles para utilizar la nueva versión de WhatsApp son:

Modelos afectados: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus.

Cabe destacar que algunos de estos equipos podrán mantener la app funcionando por unos días más, aunque con fallas intermitentes o restricciones en el envío y recepción de mensajes, hasta que finalmente la app no permita conectarse para utilizar sus principales funciones.

La mujer le confesó el crimen a una amiga, través de mensajes de WhatsApp.jpg Los modelos donde dejará de funcionar WhatsApp

Sin embargo, los usuarios pueden adelantarse a la actualización automática y buscar si el sistema operativo del celular lo ofrece. Para ello, hay que acceder al menú de ajustes del teléfono, en la sección "Información del dispositivo" o "Acerca del teléfono".

Además, los expertos también aconsejan hacer una copia de seguridad previa antes de realizar cualquier tipo de actualización en WhatsApp. El respaldo puede solicitarse en simples pasos: hay que acceder a "Ajustes - Chats - Copia de Seguridad".

¿Cómo actualizar WhatsApp manualmente?

Según explica en su portal oficial, la empresa aconseja hacer las actualizaciones de forma manual para asegurarse de que se completen correctamente.

"Recomendamos usar siempre la versión más reciente de WhatsApp, ya que incluye las funciones más nuevas y correcciones de errores. Las actualizaciones automáticas de las aplicaciones pueden activarse en los ajustes del dispositivo o de la tienda de aplicaciones. Si se desactivaron las actualizaciones automáticas, se puede actualizar la aplicación WhatsApp a la versión más reciente de forma manual", detalla WhatsApp en su sitio web.

"Cuando se realice el proceso de registro del número de teléfono, para que no falle, se deberá usar la versión más reciente de WhatsApp. Antes de actualizar la aplicación, hay que asegurarse de tener una buena conexión a Internet y una copia de seguridad, y guarda tu historial de chats".

Para hacerlo en dispositivos Android, se recomienda acceder al Google Play Store, buscar WhatsApp Messenger en la lupita y automáticamente aparecerá la opción para actualizar la aplicación. Para el sistema operativo de Apple, la única diferencia es hacerlo desde su Apple App Store.