Por cuestiones de seguridad y de sistema, la aplicación de mensajería dejará de estar disponible en smartphones antiguos.

WhatsApp deja de funcionar en estos celulares y tablets desde el 31 de octubre de 2025

WhatsApp , la aplicación de mensajería más usada del mundo , dejará de funcionar en determinados celulares antiguos a partir del 31 de octubre y durante el mes de noviembre. Entre los modelos que quedarán obsoletos hay smartphones de marcas reconocidas como Samsung, Apple, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC.

La nueva actualización, que afectará a miles de usuarios, se debe a que estos teléfonos móviles ya no cumplen con determinados requisitos de sistema y de seguridad para el correcto funcionamiento del servicio, respondiendo al avance de la tecnología, la necesidad de proteger los datos y asegurar un óptimo rendimiento de la app.

Meta Platforms , la compañía de Mark Zuckerberg dueña de WhatsApp, confirmó que la aplicación se verá afectada o directamente dejará de estar disponible en dispositivos con Android 5.0 o anterior y en iPhones que utilicen iOS 15.1 o versiones previas . En el caso de las tablets , no dejará de funcionar en modelos específicos, ya que la aplicación oficialmente no tiene una versión compatible para tablets Android ni iPads.

WhatsApp app.png En general, los celulares que se quedarán sin WhatsApp tienen más de diez años.

Qué modelos de celulares se quedarán sin WhatsApp en noviembre 2025

En general, los celulares afectados son dispositivos lanzados hace más de una década y que ya no reciben actualizaciones de la aplicación ni soporte por parte de los fabricantes. Entre los teléfonos identificados se encuentran:

Android:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy S5

Motorola

Moto G de primera generación

Moto E (2014)

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

LG G3

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Xperia Z2

Otras marcas

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

iPhone (Apple)

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Si tu smartphone se encuentra en esta lista, podría comenzar a sufrir los siguientes inconvenientes:

Ya no tendrán acceso a las nuevas funciones y herramientas que lance la aplicación.

que lance la aplicación. Podrían aparecer fallos de seguridad y errores de funcionamiento.

de funcionamiento. En algunos casos puntuales, directamente perderán el acceso a la app.

Ante la posibilidad de este último punto, se aconseja realizar copias de seguridad ante el riesgo de perder conversaciones y datos de importancia para cada persona. Este proceso ayudará a conservar información de relevancia para tenerla disponible cuando se pase a un dispositivo más moderno.

WhatsApp mensajes app.png Entre los celulares que se quedan sin WhatsApp, hay modelos de Samsung, Apple, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC.

Cómo saber si mi celular sigue siendo compatible con WhatsApp en noviembre 2025

Existe un mecanismo para que cada usuario pueda chequear si su modelo de smartphone seguirá siendo compatible con la aplicación de mensajería. Solo hay que seguir los siguientes pasos:

En Android: ir a "Configuración" > "Acerca del teléfono" > "Información del software" y ver la versión del sistema operativo. Tiene que ser Android 5.0 o superior para no tener inconvenientes.

En iPhone: ir a "Configuración" > "General" > "Información" y verificar la versión de iOS. Tiene que ser al menos iOS 12 para evitar problemas.

Si el sistema operativo es anterior a los requisitos mínimos, se recomienda chequear si es posible actualizarlo. De no lograrse, es probable que se necesite adquirir un nuevo dispositivo para seguir usando WhatsApp con normalidad. Otra alternativa es migrar a aplicaciones de mensajería similares como Telegram o Signal, que ofrecen compatibilidad con dispositivos más antiguos.

Por qué hay celulares que se quedan sin WhatsApp

Las nuevas versiones de la aplicación de mensajería incorporan funciones más avanzadas que demandan mayor capacidad de procesamiento, memoria RAM y almacenamiento, algo que los dispositivos antiguos no poseen. Además, los sistemas operativos obsoletos tienen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por ciberataques. Al descontinuar el soporte, WhatsApp se asegura de que sus usuarios estén en entornos seguros y actualizados.

Por otra parte, al eliminar el soporte a aparatos más anticuados, que suele ser una cantidad muy reducida, Meta se enfoca en dar un mejor servicio y más herramientas a los usuarios nuevos y con tecnología avanzada acorde a las últimas innovaciones.