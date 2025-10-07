La nueva línea del celular de Apple llegaría al país en las próximas semanas. Cuál sería el valor, según cada modelo.

Confirmaron el precio del iPhone 17 en Argentina: cuánto costará y qué día llega al país

En uno de los eventos anuales más esperados en el mundo de la tecnología, Apple presentó el pasado 9 de septiembre el iPhone 17 , la nueva versión de su teléfono inteligente. Ahora, un mes después, ya se sabe cuándo llegará a la Argentina y a qué precio.

La flamante línea lanzada por la empresa fundada por Steve Jobs trae cuatro modelos : iPhone 17, el innovador iPhone Air ultradelgado -el celular más fino de la historia de la compañía-, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Entre sus principales características se incluyen mejoras técnicas en cámaras y diseño, especialmente en el módulo trasero del iPhone 17 Pro y Pro Max. Además, se espera un rendimiento más potente y eficiente a partir del nuevo chip A19, diseñado para mejorar su uso y sacarle el mayor provecho a funciones de inteligencia artificial.

iPhone 17. La nueva línea incluye al iPhone Air, el celular de Apple más delgado de la historia.

Desde cuándo se podrá comprar el iPhone 17 en Argentina y a qué precio

Como es habitual, los precios de cada modelo de la línea son distintos, ya que tienen diferentes características técnicas. En Estados Unidos, los valores para la versión base de 256 son de 799 dólares para el iPhone 17, 999 dólares para el iPhone Air, 1.099 dólares para el iPhone Pro y 1.199 dólares para el iPhone 17 Pro Max.

Para Argentina, la firma Maximstore, una de las encargadas de traer los productos del universo Apple al país, estableció los siguientes precios, según la cotización del dólar oficial al momento del anuncio y los costos e impuestos de importación:

iPhone 17: $2.000.000

$2.000.000 iPhone Air: $2.550.000

$2.550.000 iPhone 17 Pro : $2.800.000

: $2.800.000 iPhone 17 Pro Max: $2.950.000

Alejandro Goldín, gerente general de Maximstore, destacó que “por primera vez en mucho tiempo, los argentinos podrán acceder al iPhone a un valor cercano al de Estados Unidos, pero con la ventaja de contar con asistencia y soporte oficial en el país”.

iPHONE 17 Según los importadores, el precio del iPhone 17 en Argentina será similar al de Estados Unidos.

En cuanto a los plazos para su llegada a la Argentina, Maximstore aseguró que el iPhone 17 estará disponible a fines de octubre, mientras que en MacStation estiman que eso ocurrirá a mediados de noviembre. En ambos casos, el teléfono de Apple podría adquirirse antes de Navidad, fecha clave para la venta de tecnología.

Cómo es la línea del iPhone 17: todas las características

La nueva línea de smartphones de Apple incluye varias versiones que mantienen el compromiso de la marca con la innovación, el rendimiento y la sostenibilidad:

iPhone 17: la opción base y más económica de la línea, con pantalla OLED de 6,3 pulgadas, chip A19 que mejora el rendimiento, cámaras de 48MP más avanzadas y mayor duración de la batería.

la opción base y más económica de la línea, con pantalla OLED de 6,3 pulgadas, chip A19 que mejora el rendimiento, cámaras de 48MP más avanzadas y mayor duración de la batería. iPhone Air: con solo 5.6 mm de grosor, se posiciona como el iPhone más delgado hasta la fecha. Tiene pantalla OLED de 6,5 pulgadas, chip A19 Pro para un rendimiento superior, cámaras mejoradas y batería eficiente.

con solo 5.6 mm de grosor, se posiciona como el iPhone más delgado hasta la fecha. Tiene pantalla OLED de 6,5 pulgadas, chip A19 Pro para un rendimiento superior, cámaras mejoradas y batería eficiente. iPhone 17 Pro: la versión más potente de la línea, con el nuevo chip A17 Pro, una cámara Pro con mejoras en fotografía nocturna y zoom, además de una estructura de titanio que reduce peso y aumenta resistencia.

la versión más potente de la línea, con el nuevo chip A17 Pro, una cámara Pro con mejoras en fotografía nocturna y zoom, además de una estructura de titanio que reduce peso y aumenta resistencia. iPhone 17 Pro Max: la edición de tamaño más grande, con una capacidad de batería aún mayor y una pantalla de 6.7 pulgadas, ideal para usuarios que requieren la máxima potencia y visualización.

iphone2 Una de las grandes sorpresas de Apple fue el lanzamiento del iPhone 17 Pro en naranja, o “Cosmic Orange”.

Entre las novedades notables de esta línea se encuentra también la integración de un sistema de cámaras mejorado, con capacidades de fotografía en condiciones de baja luz, grabación en 8K, y funciones de inteligencia artificial que optimizan la calidad de imagen y vídeo.

Otra de las sorpresas fue el lanzamiento del iPhone 17 Pro en naranja, o “Cosmic Orange”. Históricamente, la línea Pro utilizó una paleta de colores más sobria, como negro, plata y algunas gamas de azules y verdes. Sin embargo, por pedido de los propios usuarios, Apple decidió agregar tonos menos formales y más expresivos, similares a los modelos estándar.