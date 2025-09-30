La drástica medida de Apple para terminar con la polémica de los iPhone 17 rayados

Los nuevos smartphones llegaron a las tiendas con un problema inesperado: rayones visibles en sus carcasas. La reacción de Apple para proteger su prestigio.

Tras la polémica y el enojo de los usuarios que compraron el nuevo Iphone 17 y se quejaron por las rayas y marcas del smartphone, Apple prometió solucionar el problema.

El lanzamiento del iPhone 17 , uno de los productos más esperados del año, quedó envuelto en una polémica que sorprendió a propios y extraños. Apenas puestos en exhibición, varios modelos presentaban marcas y rayones en sus superficies, lo que generó una catarata de críticas hacia el smartphone de Apple .

Ante la magnitud del escándalo y el riesgo para su imagen, la compañía norteamericana decidió implementar una medida drástica para poner fin a la controversia y garantizar que los flamantes dispositivos no vuelvan a presentar este inconveniente.

En principio, desde la compañía indicaron que los arañazos solo son aparentes y superficiales, que se quitan con un simple paño. Además, dijeron que el problema ocurrió en las tiendas en las que se exhiben los iPhone 17 y el iPhone Air. Al parecer, esas explicaciones no fueron suficientes y ahora tomaron una decisión drástica .

La decisión Apple

El problema de los rayones afectó principalmente a los iPhone 17 Pro y Pro Max de tonos oscuros. Un detalle: las imágenes que circularon en redes y foros mostraron unidades en los comercios, y no en manos de usuarios, ya con los teléfonos en sus bolsillos.

iPhone 17 PRO. Los modelos de iPhone 17 PRO en colores oscuros tienden a mostrar más fácilmente pequeños rayones.

Por eso, Apple pronto intentó despejar las dudas en un comunicado en el que explicó que los aparentes arañazos en las carcasas se debían a que los soportes utilizados en las tiendas transferían material, una especie de residuo que se quita con un trapito.

Aunque no se trate de rayones imposibles de quitar, ninguna marca desea que un producto exhibido en un negocio tenga un aspecto reñido con la supuesta perfección de las cosas nuevas.

Cambió todos los soportes de las Apple Store, para poner fin a la polémica. Los reemplazos tienen un material más suave que no raya el aluminio —en rigor, no deja manchas ni residuos de material— en la cara posterior de los iPhone cada vez que un cliente lo retira y vuelve a conectar. Además, los empleados de esos comercios oficiales recibieron instrucciones específicas para limpiar los modelos en exhibición.

Los precios del iPhone 17

De acuerdo con los montos que difundió el distribuidor autorizado Maximstore, el valor de los teléfonos dependerá de la cotización del dólar al momento en que se haga la compra.

iphone

En Estados Unidos, la preventa comenzó el 12 de septiembre. En ese país de América del Norte, los precios de los nuevos iPhone serán los siguientes:

iPhone 17: desde u$s799

iPhone Air: desde u$s999

iPhone 17 Pro: desde u$s1.099

iPhone 17 Pro Max: desde u$s1.199

La otra alternativa es comprarlo en los resellers locales. Todavía no hay listas confirmadas, pero se estima que se ubicarán en torno a los siguientes precios

iPhone 17: $2.000.000

iPhone Air: $2.550.000

iPhone 17 Pro: $2.800.000

iPhone 17 Pro Max: $2.950.000

Las principales características del nuevo modelo de iPhone

-Pantalla: ProMotion de 6,5 pulgadas a 120Hz. Garantiza fluidez en los juegos y en el consumo multimedia.

-Chip A19 Pro y módem C1x: permiten que el equipo sea compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread.

-Cámara: la que se ubica en la parte trasera es de 48 MP y tiene una lente telefoto integrada de 12 MP; la del frente es de 18 MP y la función es de Center Stage, es decir, es ideal para videollamadas.

-Sistema operativoiOS 26: incorpora funciones específicas que apuntan a aprovechar el nuevo hardware, incluida la compatibilidad con Apple Intelligence.