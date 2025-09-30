Horror en la meseta con un pitbull que ya mató a varios perros: el video viral

Los vecinos están aterrados por agresivo animal que se pasea con el hocico ensangrentado por algunas calles del sector.

Un manto de miedo se posa cada vez más firme sobre los barrios de la Meseta de Centenario. Los vecinos cuentan que, desde hace días, un pitbull al que algunos llaman “asesino” ronda calles con heridas y el hocico ensangrentado. Algunos lo han filmado y subieron los videos a las redes sociales. Piden una urgente intervención de la Municipalidad.

Según versiones recogidas en testimonios de Centenario Digital, hay quienes vieron al perro atacar mascotas, merodear zonas de paso de personas y estar suelto, sin supervisión.

Fotos con manchas rojizas alrededor de su hocico circulan entre los grupos de WhatsApp, redes sociales, y bastan para alterar la tranquilidad de los barrios en la Meseta. Videos tomados por transeúntes muestran al animal con la garganta ensangrentada, jadeando, gruñendo pese a la cercanía de personas que observan con miedo.

Perros muertos Uno de los perros que habría atacado el pitbull agresivo de la meseta de Centenario.

En horas de la mañana del lunes, el pitbull atacó ferozmente y mató a otro perro en el sector de las calles Agrimensor Hugo Arraga y Lago Correntoso, en la segunda meseta de Centenario. Todo esto sucedió mientras cuatro vecinos intentaban evitarlo, pero las mordeduras fueron tan graves que le provocaron la muerte de manera inmediata.

Lo que se conoce hasta ahora del perro agresivo

En un momento pudieron dejar al perro de raza peligrosa atado contra un cerco, estaba con varias manchas de sangre producto del ataque. Una vecina relató que tiene dueña el can y esta habría manifestado que se le escapó, aunque sostienen que esto sucede de manera reiterada y ya ha provocado la muerte de varios perros.

Según indicaron, se comunicaron varias veces con Control Canino y la Comisaría 52, luego personal municipal se hizo presente, pero solo para retirar el perro que murió y por ello pidieron una intervención y seguimiento de lo que sucede con el otro.

Aunque la versión de los vecinos contiene fotos y videos, no hay hasta el momento confirmación oficial de muchas cosas: no se sabe con certeza si el perro tiene dueño legal, si está vacunado, si está registrando algún aviso formal de denuncia. Tampoco se ha verificado si los videos muestran un mismo perro o varios animales parecidos, lo que confunde aún más a los vecinos.

Desmantelan un criadero clandestino de pitulll

En mayo pasado, por el perro pitbull que atacó a unas cinco personas en la zona comercial de Centenario se dio con una vivienda donde funcionaba un criadero clandestino dado que lo cruzaban con una perra de la misma raza a la que tenían en malas condiciones.

Todo comenzó con un perro de raza pitbull del que los vecinos de Centenario se quejaban porque había mordido o lesionado a unas cinco personas en inmediaciones de la calle Honduras y el dueño no aparecía para responsabilizarse de la situación.

Pitbull mató a varios perros en la barda

Desde el municipio de Centenario indicaron que les dio intervención la Policía tras atrapar a un perro mordedor hace un par de días. “Primero se contactó a las personas mordidas para asegurarse de que estén bien. La Policía retuvo al animal y lo llevó a Control Canino municipal, que le está haciendo el control anti rabia, al perro pitbull que es grande”, señaló el director del Consejo de Seguridad de Centenario, Claudio Pistagnesi, a LMNeuquén.

El caso tuvo una amplia repercusión en la comunidad y posteriormente se registró una denuncia que decía que habría una perra que no estaría en muy buenas condiciones en una vivienda próxima a donde ocurrieron los ataques del perro. Se dio intervención a fiscalía, quien ordenó un allanamiento en una vivienda en el barrio Los Pioneros, ubicada entre la segunda y tercera rotonda de la vecina ciudad.

“Se coordinó desde el municipio, junto con la Policía y Control Canino. Fue todo positivo y se pudo salvar a los dos perros. Hoy en el allanamiento encontramos a esa perra que ha tenido un montón de pariciones. Es decir, la hacía parir para vender los cachorros”, sostuvo el funcionario.