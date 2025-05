Desbarataron a un criadero clandestino de pitbull y rescataron a una perra

El caso tuvo una amplia repercusión en la comunidad y posteriormente se registró una denuncia que decía que habría una perra que no estaría en muy buenas condiciones en una vivienda próxima a donde ocurrieron los ataques del perro. Se dio intervención a fiscalía, quien ordenó un allanamiento en una vivienda en el barrio Los Pioneros, ubicada entre la segunda y tercera rotonda de la vecina ciudad.

“Se coordinó desde el municipio, junto con la Policía y Control Canino. Fue todo positivo y se pudo salvar a los dos perros. Hoy en el allanamiento encontramos a esa perra que ha tenido un montón de pariciones. Es decir, la hacía parir para vender los cachorros”, sostuvo el funcionario.

criadero- pitbull- Centenario- 1.jpg

Calcularon que la perra de tener unos tres años y unas seis pariciones. “Es una bestialidad. Gracias a la justa y buena intervención, en definitiva, la vida de los dos perros está a salvo”, dijo con relación a la perra y al perro que ya no estará en la calle atacando a los vecinos.

Indicó que la perra quedó a resguardo por orden de Fiscalía, que dio instrucciones para que se le efectúe el control antirrábico. Adelantó que “una vez que la fiscalía decida qué se hace, vamos a empezar un proceso de adopción para que tengan una mejor vida, que eso es lo correcto”.

¿En qué condiciones encontraron al animal?

“El muchacho no es que se resistiera al allanamiento, pero medio que no quería abrir la puerta. La Policía entró y el muchacho terminó confesando que el otro perro mordedor era él, así que está demorado en la en la comisaría. Por la causa que se inició a raíz de las personas heridas y por tener los perros en esas condiciones”, explicó Pistagnesi.

Contó que cuando fueron al allanamiento de la vivienda, se encontraron con la perra atada en un patio de 3x3 y con una mala alimentación, sin castrar justamente para hacerla reproducir. Era el mismo lugar en el que estaba el perro, que se escapó y atacó a cinco personas. “Creo que una vez que termine este proceso antirrabico se lo va a castrar al perro también, eso va a calmar su ansiedad, que es lo que me dicen los médicos veterinarios, y van a tener una mejor vida”, agregó.

Dijo que tendrán que ser controlados, pero que “los perros los perros son maravillosos, los dos perros son maravillosos, obviamente que van a tener un primero que estar bajo control veterinario, pero a los perros ya le cambiaron el humor”.

Control Canino municipal también hizo las actas correspondientes. “Fue un trabajo minucioso, no seguirá mordiendo, y hasta que le salvamos la vida a los dos perros. El tipo me miró la cara y me amenazó, pero no me importa. Lo importante es que la perra está bien. Fue un trabajo justo”, cerró el funcionario.

Seguidilla de ataques

El pitbull anduvo suelto y protagonizó durante los últimos días una seguidilla de ataques a personas que se cruzó al deambular por distintas calles de la ciudad de Centenario.

Personal policial de la Comisaría 52 tomó conocimiento este último martes cuando comenzaron a ingresar los primeros llamados de vecinos que vieron al pitbull color gris morder a una persona en calle Honduras, entre Libertad y Nicaragua.

El animal no se quedó quieto y en su trayectoria atacó a otras personas, hasta llegar al hospital de Centenario. Fue allí donde la Policía pudo interceptarlo. El comisario a cargo de la Unidad 52, Luis Aguirre, dijo a LMNeuquén que en el lugar el perro atacó a una nena de 5 años que había salido del centro asistencial.

pitbull ataque múltiple centenario

El personal policial logró capturar al animal sin resultar lesionado. Se lo cargó al móvil policial y se lo trasladó hasta el área de Control Canino de la Municipalidad de Centenario. "El veterinario lo va a ver para determinar si tiene rabia o no", agregó.