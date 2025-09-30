Javier Milei acusó a la oposición de "romper la economía"

El presidente fue optimista y aseguró que en cuarenta años, Argentina podría llegar a estar en el top tres de países con mayores ingresos.

A pocas semanas de las elecciones del 26 de octubre, el presidente Javier Milei dio un discurso durante un evento en el que aseguró que "los argentinos van a votar en pos de la esperanza y no van a querer volver al pasado” .

En la jornada de hoy, Javier Milei participó en el lanzamiento del libro “ Cambia la música ” de Salvador Di Stefano . Durante la presentación, el presidente dio un discurso y afirmó que “la economía se estaba recuperando hasta que los orcos comenzaron a romper todo” .

“Falta pero vamos por la dirección correcta. Estamos a mitad de camino. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. Nos dejaron un campo minado lleno de bombas. Arreglar eso no es gratis. Cuesta sacrificio y dolor”, expresó el mandatario.

En esa contexto, siguió apuntando al sector opositor y los acusó de intentar “torpedear” el rumbo económico del país. “Desde febrero, marzo están todo el tiempo torpedeando y eso genera una situación donde los mercados hoy no están trabajando de la manera que deberían hacerlo normalmente”, indicó.

Javier Milei respecto a las elecciones

De cara a los próximos comicios, el presidente aprovechó a hacer campaña y pidió a los votantes que confíen en su proyecto político. “Los argentinos van a votar en pos de la esperanza y no van a querer volver al pasado”, manifestó.

“Si nosotros nos mantenemos en este camino, en 10 años somos como España, en 20 como Alemania, en 30 como Estados Unidos y en 40 estamos en el top tres de países con mayores ingresos”, expresó respecto a la posibilidad del crecimiento económico del país.

milei presentacion del libro

Respecto a la oposición, planteó que “no tiene propuestas”, y agregó que “lo único que les queda es el modelo del pasado que hizo que Argentina pase de ser un país desarrollado a uno subdesarrollado”.

En esa misma línea, aseguró que “votar al partido del Estado es votar que nuestros hijos se vayan a Ezeiza. Nosotros proponemos que Ezeiza sea una puerta de entrada y que Argentina sea grande nuevamente”.

“La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, señaló.

La presentación de su nuevo libro

El jefe de Estado, se prepara para la presentación de su libro "La construcción del milagro", el próximo 6 de octubre en el Movistar Arena, que cuenta con una capacidad de 15.000 personas.

Según informó Noticias Argentinas, el mandatario ensaya covers de canciones con mensajes políticos que interpretará antes de presentar su obra. Además, evalúa sumar a integrantes de su Gabinete en la pieza final del mini concierto.

milei cantando

“El lunes voy a estar vestido de rockstar. Voy a hacer cosas que hace 37 años que no hacía. Algo mostré en el Luna Park el año pasado”, indicó.

Esta vez, no será la primera en que Milei cantará ante sus seguidores: también lo hizo el 22 de mayo del año pasado, cuando anunció la venta de su obra titulada “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”.