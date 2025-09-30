Triple crimen de las chicas de La Matanza: detuvieron a Ozorio en Perú

Patricia Bullrich confirmó la detención en la capital peruana de uno de los prófugos. Será extraditado en las próximas horas.

El prófugo de la justicia, Matías Agustín Ozorio , de 28 años, fue detenido en Lima, Perú, tras la orden de captura internacional por ser uno de los sospechosos del triple crimen de las jóvenes Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

Lo confirmó en la tarde de este martes, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a través de su cuenta oficial de X (exTwitter). El prófugo Matías Agustin Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA", escribió la ministra.

E indicó que por estas horas, se encuentran "trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen".

Se trata del octavo detenido en la causa que busca esclarecer el brutal asesinato de las tres jóvenes de La Matanza en Florencio Varela, que conmocionó al país.

OZORIO- TRIPLE FEMICIDIO-

Quién era Ozorio

Ozorio sería uno de los laderos de “Pequeño P” o “Julito”, como se lo conoce a este narco de origen peruano que estaría detrás de los crìmenes de las chicas de La Matanza, cuyos cuerpo torturados fueron hallados en el patio de una casa de Florencio Varela.

Interpol emitió un pedido de captura internacional con Notificación Roja contra Matías Agustín Ozorio, acusado de ser el ideólogo de los brutales crímenes de las jóvenes perpetrados en la zona sur del conurbano.

Según la orden emitida, Ozorio reside en el barrio porteño de Parque Patricios. El fiscal Adrián Arribas le endilga a Ozorio la coautoría del delito de "homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí".

Interpol destacó: "Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes". Es decir, en caso de hallar a Ozorio concretarán su detención preventiva.

NOTICIA EN DESARROLLO...