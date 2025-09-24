Desde Nueva York, Axel Kicillof habló del crimen de las chicas de La Matanza y apuntó al narcotráfico

Axel Kicillof aseguró que todo indica que los asesinatos fueron producto de "un grupo narco internacional con base operativa en CABA".

En medio de la conmoción por el triple crimen de las chicas de La Matanza, el gobernador Axel Kicillof realizó una publicación a través de su cuenta de X y atribuyó el asesinato a un acto de venganza de un grupo narco.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, se encuentra en Nueva York, en medio de un homenaje a Pepe Mujica. Desde Estados Unidos, hizo referencia por primera vez al triple crimen de Morena, Brenda y Lara, las jóvenes de La Matanza que estaban desaparecidas desde el viernes y cuyos cuerpos fueron hallados esta mañana.

En el posteo, respaldó al Ministro de Seguridad, Javier Alonso: "todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA ".

"Seguiremos informando a medida que avance la Justicia. Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista", aseguró el funcionario.

"Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune", escribió Kicillof.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1970936372480573656&partner=&hide_thread=false Avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. El Ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA.… pic.twitter.com/lbiIFuDHcK — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 24, 2025

La hipótesis que vincula al triple crimen con el narcotráfico

"Lamentablemente lo que vemos es lo que hace el narcotráfico", expresó Javier Alonso y agregó que "la droga recorre dos mil kilómetros para entrar en la provincia de Buenos Aires, en este caso es una organización que tiene un comando operacional en la ciudad de Buenos Aires, en uno de los barrios de emergencia. Tiene diferentes puntos de venta en el conurbano sur de la provincia y habrían elegido esta casa para perpetrar el asesinato. Es una locación con dos dueños, tenemos cuatro detenidos", detalló.

Sobre la camioneta en la cual se vio que las jóvenes se subieron el viernes pasado, el Ministro de Seguridad explicó que las autoridades realizaron una investigación sobre el recorrido que realizaron a través de las cámaras de seguridad junto al equipo de la DDI. "Estuvieron revisando durante horas cámaras para poder dar con esta camioneta tracker", detalló.

ministro de seguridad PBA Alonso

"Había una estrategia premeditada con una serie de actos que buscaba lograr la impunidad de este asesinato", aseveró sobre el procedimiento de este crimen. "Una imagen del Centro de Monitoreo de Lomas de Zamora nos permitió identificar la patente", dijo el funcionario bonaerense y que, a raíz de este descubrimiento, pudieron ver donde se encontraban las chicas.

La camioneta apareció incinerada a 100 metros del lugar el día sábado. "Estamos convencidos que las chicas fueron asesinadas el propio viernes entre las 23 y 0.00 horas. Ahora estamos muy avanzados para escalar en la organización narco para dar con los autores intelectuales y materiales", detalló.

Por otro lado, indicaron que lograron conocer acerca del trabajo de las tres chicas oriundas de La Matanza y que "paseaban y recorrían zonas de Flores en Capital, donde habrían dado con algunos integrantes de esta organización. Por algún hecho que ocurrió, derivó en esta venganza de la organización que terminó asesinándolas", informó Alonso.