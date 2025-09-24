Chicas asesinadas en La Matanza: qué dicen los resultados preliminares de las autopsias

La data de muerte es de hace cuatro días. Una de las jóvenes fue golpeada en la cabeza, otra presentaba un corte profundo en el abdomen y la tercera tenía heridas múltiples.

Los primeros resultados de las autopsias realizadas a los cuerpos de Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) confirmaron que las tres jóvenes de La Matanza fueron asesinadas una por una y que la data de muerte corresponde a entre la medianoche del viernes y la madrugada del sábado , es decir, hace cuatro días .

Las conclusiones preliminares fueron difundidas este miércoles por fuentes judiciales y policiales, y detallan que una de las víctimas tenía un fuerte golpe en el cráneo con hundimiento y fracturas , otra presentaba un corte profundo en el abdomen , mientras que la tercera sufrió golpes, puñaladas e intentos de calcinar el cuerpo . Además, a una de ellas le cortaron parte de los dedos , aunque aún no fue determinada la identidad precisa de la víctima con esa lesión.

El triple crimen fue descubierto este miércoles tras un operativo que se desplegó en Florencio Varela, luego de que los investigadores lograran rastrear el recorrido de una camioneta blanca a la que las chicas se habían subido el viernes por la noche en el oeste del conurbano bonaerense.

camioneta blanca desaparecidas la matanza Las jóvenes fueron vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca.

Ese rastro llevó a los efectivos a una vivienda en la intersección de las calles Chañar y Río Jáchal, donde se encontró una mancha de sangre y se detuvo a dos personas —un hombre y una mujer— que estarían involucradas en la limpieza de la escena del crimen.

El hallazgo de los cuerpos

Horas después, en el marco de una serie de allanamientos realizados en los barrios Santa Rosa y Mayol, los cuerpos fueron hallados enterrados en una segunda casa, también ubicada en Florencio Varela. Las familias de las jóvenes ya realizaron el reconocimiento formal de los cuerpos.

Las autopsias se realizaron durante la jornada del miércoles en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora. Los investigadores continúan recabando pruebas y testimonios para determinar el móvil del hecho y la posible participación de otras personas.

El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 de Florencio Varela, que trabaja en colaboración con la Policía Bonaerense.

La sospecha del narcotráfico en el triple crimen

"Lamentablemente lo que vemos es lo que hace el narcotráfico", sumó. "La droga recorre dos mil kilómetros para entrar en la provincia de Buenos Aires, en este caso es una organización que tiene un comando operacional en la ciudad de Buenos Aires, en uno de los barrios de emergencia. Tiene diferentes puntos de venta en el conurbano sur de la provincia y habrían elegido esta casa para perpetrar el asesinato. Es una locación con dos dueños, tenemos cuatro detenidos", detalló el ministro.

Sobre la camioneta en la cual se vio que las jóvenes se subieron el viernes pasado, dijo que las autoridades realizaron una investigación sobre el recorrido que realizaron a través de las cámaras de seguridad junto al equipo de la DDI. "Estuvieron revisando durante horas cámaras para poder dar con esta camioneta tracker", detalló sobre el vehículo que tenía su patente adulterada y lograron confirmarlo este martes al mediodía.

"Había una estrategia premeditada con una serie de actos que buscaba lograr la impunidad de este asesinato", aseveró sobre el procedimiento de este crimen. "Una imagen del Centro de Monitoreo de Lomas de Zamora nos permitió identificar la patente", dijo el funcionario bonaerense y que, a raíz de este descubrimiento, pudieron ver donde se encontraban las chicas.

ministro de seguridad PBA Alonso

La camioneta apareció incinerada a 100 metros del lugar el día sábado. "Estamos convencidos que las chicas fueron asesinadas el propio viernes entre las 23 y 0.00 horas. Ahora estamos muy avanzados para escalar en la organización narco para dar con los autores intelectuales y materiales", detalló.

Por otro lado, indicaron que lograron conocer sobre el trabajo de las amigas de La Matanza y que "paseaban y recorrían zonas de Flores en Capital, donde habrían dado con algunos integrantes de esta organización. Por algún hecho que ocurrió, derivó en esta venganza de la organización que terminó asesinándolas", informó Alonso.