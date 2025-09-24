Convierten la barda en un basural: inspectores insultados y amenazados

Varios vecinos reincidentes se niegan a tirar la basura donde corresponde, pese a ser sorprendidos en el acto y recibir una infracción.

Los puntos críticos de basura son las segunda y tercera meseta

A pesar de los constantes controles y la aplicación de infracciones , la basura en las bardas de la segunda y tercera meseta de Centenario sigue siendo un problema. Vecinos reincidentes arrojan residuos en sectores prohibidos, aun cuando son sorprendidos in fraganti por los inspectores ambientales.

Desde la dirección municipal de Inspección y Control Ambiental , denuncian que estas personas no solo infringen las ordenanzas, sino que además se niegan a firmar las actas, insultan al personal y, en algunos casos, amenazan con seguir arrojando residuos en otros lugares.

"Los infractores, aun sin desconocer la ordenanza, se niegan a firmar el acta, tratan mal a los inspectores y amenazan de que continuarán haciéndolo en otros lados", denunció la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alicia Mannucci.

La acumulación de residuos en la vía pública, en especial en las bardas, genera microbasurales que no solo contaminan el ambiente, sino que también afectan la calidad de vida de toda la comunidad. La barda, un espacio natural y común de la ciudad, está siendo convertida en un basural clandestino.

"Es responsabilidad del municipio limpiar los microbasurales, pero también lo es del vecino dejar de generarlos", afirmó Mannucci. En ese sentido, remarcó que la basura, una vez en la vía pública, "se vuelve anónima" y representa un foco permanente de contaminación.

Desde el área de Ambiente señalan que los inspectores realizan rondines diarios, detectando a infractores en el acto, y que la situación se está tornando cada vez más tensa.

Infracciones ignoradas, inspectores maltratados

El Municipio asegura que muchas veces los vecinos son plenamente conscientes de la falta que están cometiendo, pero igualmente eligen desobedecer. En varios episodios recientes, arrojaron residuos delante de los inspectores, como gesto de desafío a la autoridad.

"Es un tema que nos preocupa, es un tema que estamos tratando de resolver, no solo con la inspección, sino con otras acciones que vamos a empezar a llevar a cabo", manifestaron desde el área de Ambiente.

Además del rechazo a firmar actas, algunos infractores llegaron a burlarse del operativo y a usar violencia verbal, demostrando una preocupante falta de conciencia ambiental y de respeto por la ley.

Llamado a la comunidad

El municipio recordó que está disponible el centro de acopio "Las Jarillas", un espacio gratuito habilitado para que los vecinos puedan disponer sus residuos de forma segura y legal.

Horario de atención:

Lunes a viernes: de 8 a 17 hs

Sábados: de 8 a 13 hs

Más información: centenario.gov.ar

Desde Ambiente apelan a la participación ciudadana para erradicar esta problemática. Se pueden realizar denuncias anónimas y colaborar con el control social para evitar nuevos focos de contaminación.

Tirar basura en la vía pública no es solo una falta administrativa: es un delito ambiental que afecta la salud pública, degrada el entorno natural y sobrecarga los recursos municipales. "Basta de ensuciar lo que es de todos", expresaron desde Ambiente. Mannucci instó a los vecinos a “autocontrolarse” y a “comprometerse con la limpieza y el cuidado del ambiente”.