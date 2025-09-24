Tiroteo y escándalo en Centenario: un video muestra a policías a los piedrazos y el disparo a un perro

Las imágenes muestran a un grupo de uniformados arrojando piedrazos hacia el interior de una vivienda. El lunes hubo un ataque a un patrullero de la Metropolitana.

Un video grabado por vecinos de Centenario se convirtió en la pieza más polémica tras la tarde de violencia del martes. Las imágenes muestran a un grupo de uniformados arrojando piedrazos hacia el interior de una vivienda donde, según aseguró la Policía, se habían registrado enfrentamientos entre dos familias.

En la filmación se observa a varios efectivos con armas largas y chalecos antibalas, mientras otros policías juntan piedras de la vereda y las lanzan por encima del paredón. La vecina que filma grita la advertencia de que "hay niños" adentro de la casa y, en paralelo, se escuchan detonaciones que aumentan la tensión en la escena.

Horas más tarde, por orden de la fiscal Guadalupe Inaudi, la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II realizó allanamientos de urgencia en la misma zona en busca de armas de fuego por presuntas amenazas. Según confirmó a Radio 7, el comisario Gabriel Torres, en uno de los domicilios hallaron una “tumbera” y municiones, mientras que cinco personas fueron demoradas y puestas a disposición de la justicia.

Comisaria quinta centenario Los agentes de la Comisaría Quinta llevaron a cabo un destacado operativo y lograron apresar a uno de los hermanos Dinamarca Arcos.

Qué dijo la Policía sobre el operativo

Este miércoles por la mañana el comisario Gabriel Torres explicó a Radio 7 que el procedimiento comenzó cuando personal policial intentó identificar a dos motociclistas sospechosos y se generó un enfrentamiento con disparos desde el interior de una casa ubicada en calles Formosa y Caleta Olivia donde se habrían escondido.

"El conflicto se armó a las cinco de la tarde cuando el móvil intenta identificar a los masculinos de la moto que circulaba con características similares a un vehículo y las personas que habían participado de un hecho, al intentar identificarlos estas personas se dan a la fuga e ingresa a un domicilio", dijo Torres sobre el inicio de lo que sería una tarde noche de violencia.

En este marco, agregó que las personas en las inmediaciones comenzaron a agredir al personal policial con piedras y elementos contundentes. Acto seguido, dijo que los efectivos que intervinieron "piden colaboración al resto de los móviles, hacen disparos disuasivos y se solicitan medidas de allanamiento a la fiscalía".

En ese contexto, confirmó que un agente resultó herido, por lo que se llevará adelante un estudio médico para determinar qué tipo de lesión, cómo y por quién fue causada.

"Lo que estamos esperando es que justamente hoy está citado para que le hagan la pericia, para que vean de qué sería la lesión", dijo y en cuanto a la posibilidad de que haya sido baleado, expresó: "hasta que no le hagan la pericia no podemos confirmar, tiene un orificio en un brazo".

La polémica por un operativo policial a los piedrazos, con un policía herido

Sin embargo, un video difundido en redes sociales muestra que el operativo que se realizó frente a la casa tuvo rasgos llamativos, como por ejemplo que arrojaban elementos contundentes como piedras levantadas del piso a través de la vivienda. Incluso un policía arroja un paquete blanco, pero cae a su lado al suelo.

En el material audiovisual no es posible determinar quiénes están del otro lado de la casa, solo se escuchan gritos. La persona que filma es insistente en la advertencia de que "hay niños" y de que "está filmando", para que cesen el operativo.

Los efectivos utilizaban la edificación para protegerse de posibles agresiones mientras realizaban disparos. En este punto, uno de los policías se acerca al borde de la pared y solo asoma un brazo con la escopeta. Acto seguido, el policía se mira el brazo y corre hacia el lado opuesto, como alejándose de la "zona de ataque".

Violencia en Centenario backend

"Así miren como se lastimó solo el brazo por tirar tiro, se insertó un hierro que sobresalía de la pared", comentó una usuaria de Facebook, quien sería pariente de la familia involucrada en los hechos. "Si un policía inventa que le dispararon y hay un video que demuestra que en realidad se autolesionó, eso es un hecho grave. En Argentina podría tener varias consecuencias legales", indicó.

Cómo fue el disparo de la Policía al perro

Otro punto que sobresalió de la jornada gracias al registro en video es el disparo que efectuó una policía mujer a un perro que estaba en la vereda de la vivienda antes mencionada. De acuerdo a las imágenes del video que circuló por redes sociales, el hecho ocurrió en medio del operativo disuasivo.

El hecho ocurrió cuando la agente manipulaba la escopeta con ambas manos: el disparo policial impactó o asustó a un perro pequeño que escapa corriendo y llorando del lugar. La secuencia parece ser en el momento en que la funcionaria quiere meter los cartuchos en el almacén cargador, y al parecer, el arma ya tenía un cartucho en la recámara.

De todas maneras, el episodio no fue esclarecido públicamente, aunque trascendió que se abrió una investigación en Asuntos Internos para esclarecer responsabilidades de la mujer policía y busca determinar si hubo irregularidades o exceso de fuerza de los efectivos durante la intervención.

centenario policia perro

Allanamientos con secuestro de un arma de fuego

Horas más tarde, por orden de la fiscal Guadalupe Inaudi, la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II realizó allanamientos de urgencia en la misma zona en busca de armas. Según trascendió, en uno de los domicilios hallaron una “tumbera” y municiones, mientras que cuatro personas fueron demoradas para averiguación de antecedentes.

Respecto al operativo, Torres indicó que el conflicto se inició a raíz de unos motociclistas que evitaban ser identificados y contaron con refuerzos de Policía Metropolitana. "Estas personas ingresaron al domicilio, se hizo una mediación para que se retiren y poder esclarecer la situación", confirmó.

Mientras tanto, destacó que se logró hacer el allanamiento en dicha casa y se pudo ubicar la moto, aunque no brindó mayores detalles sobre las averiguaciones sobre el rodado.

20 personas atacaron a piedrazos a un móvil de la Policía Metropolitana

En tanto, como informó LMNeuquén, un violento episodio ocurrió el último domingo por la noche y se extendió hasta la madrugada del lunes 22 en la segunda meseta de Centenario, más precisamente en el barrio San Martín. Todo comenzó alrededor de las 22:45, cuando un móvil carrozado de la Policía Metropolitana patrullaba la zona de las calles Aluminé y Lago Lácar.

En ese momento, los efectivos observaron a dos hombres a bordo de una motocicleta de color negro. Según detallaron fuentes oficiales, al darles la voz de alto, los motociclistas emprendieron la fuga hacia el norte y, en la intersección de Comodoro Rivadavia y Puerto Argentino, ingresaron rápidamente a una vivienda.

Acto seguido, el patrullero de la Policía Metropolitana fue atacado con piedras y botellas por un grupo de unas 20 personas. Hubo corridas y tiroteos.

Violento ataque a un patrullero en Centenario

Durante el ataque, los efectivos a bordo del Fiat Iveco fueron blanco de insultos y agresiones, mientras una de los piedrazos rompió la ventanilla lateral del patrullero y también abolló una de sus puertas. El violento ataque quedó registrado en parte en un video que circula entre los vecinos y en el cual también se escuchan detonaciones de arma de fuego.

Si bien el reporte oficial no confirmó que los agentes hayan disparado, testigos aseguran que se escucharon al menos diez detonaciones apenas comenzaron los incidentes. Según esas versiones, se habrían utilizado balas antitumulto para dispersar a los agresores y evitar que continuaran dañando el móvil.

Afortunadamente, no hubo que lamentar personas heridas. Desde la Comisaría 52 de Centenario se informó que ninguno de los policías que participó del operativo resultó lesionado, aunque remarcaron la gravedad del ataque y los destrozos ocasionados al vehículo.