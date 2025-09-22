Una camioneta quedó al borde de un socavón en Centenario y fue rescatada por Bomberos

Una maniobra fallida dejó a una Ford Eco Sport colgando sobre un pozo de más de 2,5 metros. Bomberos evitaron que cayera y rescataron a la conductora y dos menores.

Un insólito episodio generó gran tensión en Centenario cuando una camioneta quedó al borde de caer a un pozo cloacal de varios metros de profundidad. La situación movilizó a Bomberos Voluntarios, que lograron estabilizar el vehículo y rescatar a sus ocupantes.

El hecho ocurrió este domingo por la mañana, sobre calle Formosa, en medio de una obra municipal destinada a detectar filtraciones en el sector. Allí, el tránsito estaba interrumpido y solo había un acceso habilitado, lo que obligaba a los vehículos a girar en un espacio reducido.

La camioneta, una Ford EcoSport de color blanca en la que viajaban una mujer y sus dos hijos menores, intentó retroceder para salir del corte, pero una maniobra fallida la dejó en peligro: el vehículo se fue marcha atrás y quedó colgando sobre el socavón de 2,5 metros de profundidad, lleno de agua cloacal. La imagen era impactante, con la camioneta balanceándose como un péndulo a punto de caer.

Según relató el jefe de Bomberos de Centenario, Patricio Álvarez, en diálogo con Canal 7 Noticias, la conductora permaneció dentro de la camioneta en estado de shock, apretando con fuerza el freno para evitar que se deslizara hacia el pozo. Mientras tanto, los dos menores lograron salir por la puerta trasera antes de que llegaran los rescatistas.

Centenario camioneta socavón (1) Gentileza Centenario Digital

“Gracias a Dios no cayó al pozo. Cuando llegamos con la unidad de rescate comenzamos la maniobra para estabilizar el vehículo y evitar que se fuera hacia atrás”, explicó Álvarez. El procedimiento incluyó asegurar la camioneta con equipos especiales hasta que estuvo completamente fuera de peligro.

Calle cortada por una obra

La intervención se dio en un sector crítico, ya que la calle estaba clausurada por la obra en curso. “La municipalidad, a través de una empresa particular, está trabajando para determinar qué sucede con las filtraciones de ese sector. Por eso la calle está interrumpida y solo una vía cercana quedó habilitada para girar”, precisó Álvarez.

Las personas involucradas no eran vecinas de Centenario, sino de Cinco Saltos, y al encontrarse con la calle cortada intentaron regresar, sin advertir el riesgo que implicaba retroceder en ese punto. La combinación del corte y la falta de conocimiento del lugar derivó en el peligroso episodio.

Centenario camioneta socavón (2) Gentileza Centenario Digital

Una vez controlada la situación, los bomberos también ayudaron a la mujer a descender de la camioneta, ya que se encontraba bloqueada por los nervios y el miedo. Afortunadamente, tanto ella como los dos menores salieron ilesos.

La imagen de la camioneta suspendida sobre el socavón generó asombro entre los testigos y reflejó el trabajo de precisión de los bomberos. “Quedó colgada como un péndulo”, describió Álvarez al recordar el operativo, que pudo resolverse sin que la EcoSport terminara en el fondo del pozo.

La camioneta tampoco sufrió daños de consideración gracias al rápido accionar de los Bomberos Voluntarios, por lo que solo se trató de un susto para la conductora y sus pequeños hijos.