En 23 fotos, así se vivió en Neuquén el comienzo de la Primavera

Familias y grupos de jóvenes disfrutaron de un clima ideal para festejar en la capital neuquina. Hubo actividades culturales, encuentros al aire libre y mucho más.







Omar Novoa

La llegada de la primavera se vivió con intensidad en la ciudad de Neuquén, donde desde las primeras horas del día las plazas y parques comenzaron a recibir a familias, estudiantes y grupos de amigos. Con temperaturas agradables, sol pleno y un viento leve, las calles capitalinas reflejaron el clima festivo propio de la fecha.

El Parque Central, la Isla 132 y los espacios ribereños fueron los puntos de mayor concurrencia. Allí, mantas, heladeritas y equipos de mate dieron el marco a los clásicos picnics, mientras los parlantes portátiles animaban las reuniones juveniles. La costanera del Limay también fue elegida por quienes optaron por pasar la jornada cerca del río, con juegos con pelota, paseos en bicicleta y caminatas familiares.

El Día de la Primavera mantiene en Neuquén su impronta de encuentro social, donde convergen la juventud con las familias y la cultura local. La jornada dejó imágenes de plazas repletas, juegos en el pasto, música al aire libre y la sensación compartida de que el buen clima acompañó un festejo que ya forma parte del calendario de la ciudad.