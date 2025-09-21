El clima en Neuquén: qué dice el pronóstico para la semana

El arranque de la semana traerá mañanas heladas, viento persistente y nubosidad variable en la ciudad de Neuquén , mientras que el interior de la provincia tendrá un escenario con lluvias, nevadas y algunas treguas primaverales.

En la ciudad de Neuquén, el lunes se perfila como una jornada fría y ventosa. La mínima se ubicará en -1 °C y la máxima apenas alcanzará los 10 °C , con cielo parcialmente nublado. El viento del sudoeste soplará entre 32 y 41 km/h , con ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h , especialmente por la tarde.

El martes continuará la tendencia fresca, con una mínima de 0 °C y una máxima de 11 °C . El cielo se mantendrá mayormente nublado y el viento bajará en intensidad, oscilando entre 13 y 22 km/h desde el sector norte. No se esperan lluvias.

El miércoles habrá un repunte térmico, con temperaturas que irán de los 4 °C de mínima a los 17 °C de máxima. Aunque se sentirá algo más templado, el cielo estará mayormente nublado y el viento volverá a intensificarse hacia la noche, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Cordillera, centro y región sur: heladas y nevadas débiles

En localidades cordilleranas, la semana será inestable. Se prevén lluvias intermitentes y nevadas débiles en cotas altas, con temperaturas que oscilarán entre los 2 °C y 10 °C. El viento del sudoeste persistirá, aportando humedad y reduciendo la visibilidad en rutas de montaña. El miércoles podría darse una leve mejoría, aunque el frío continuará dominando.

En el centro de la provincia, el comienzo de semana será con ráfagas de más de 60 km/h, temperaturas que irán de los 3 °C a los 13 °C y cielo con nubosidad variable. El martes traerá un leve ascenso, con máximas de hasta 16 °C, pero el viento seguirá presente. Para el miércoles volverán las heladas, con mínimas bajo cero y una jornada que se sentirá más invernal que primaveral.

En el corredor del Valle, el lunes tendrá viento moderado y temperaturas de hasta 15 °C. El martes será más cálido, con máximas de alrededor de 20 °C, pero hacia el miércoles llegará un marcado descenso térmico, acompañado por mayor nubosidad y probables precipitaciones aisladas.

plaza san martin de los andes

Norte neuquino: un respiro primaveral

En el Alto Neuquén, el lunes se presentará parcialmente nublado, con mínimas cercanas a los 0 °C y máximas de hasta 18 °C. El martes será la jornada más benigna, con registros que llegarán a los 20 °C y viento leve a moderado. Sin embargo, el miércoles ingresará aire frío que bajará la máxima a los 15 °C y aumentará la nubosidad.

Neuquén vivirá días de fuertes contrastes: mañanas muy frías con heladas, tardes frescas con viento persistente y cielos cubiertos que no darán lugar a mucho sol. La Cordillera seguirá húmeda, el Sur enfrentará ráfagas y heladas, el Norte disfrutará de un pequeño respiro primaveral y el Valle oscilará entre calor moderado y descensos repentinos.

Una semana cambiante que exigirá tener abrigo a mano, precaución por el viento y paraguas listos para los momentos de inestabilidad.