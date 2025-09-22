Neuquén celebra la Semana del Sushi: cuáles son las promociones

Hasta el domingo están vigentes las ofertas de esta deliciosa comida. Una oportunidad para deleitarse con nuevos sabores.

La Semana del Sushi en Neuquén comenzó el jueves pasado y se extenderá hasta el próximo domingo con varias promociones en los comercios neuquinos que preparan esta deliciosa comida. Hay descuentos e ingredientes especiales para conquistar a todos.

Se trata de un evento organizado por Confluencia de Sabores con el acompañamiento de la Municipalidad que invita a vecinos y turistas a recorrer los principales locales de la ciudad y probar menús especialmente diseñados para la ocasión.

La consigna fue simple: cada restaurante ofrece un combo único, pensado para dos personas, a un valor fijo de $50.000 . Una forma de acercar la cocina japonesa a todos los paladares, con propuestas que van desde los clásicos rolls hasta fusiones con productos regionales.

la semana del sushi en neuquen

El secretario de Turismo de la Municipalidad Diego Cayol contó a LMNeuquén que los comercios que adhirieron vendieron entre un 50 % hasta un 100% más que lo habitual en lo que va de esta semana.

"El resultado es super positivo con mucha más gente que lo habitual en los locales de sushi de Neuquén. Los vecinos van directo a lo que está promocionado porque tiene un gran descuento sobre lo que ofrecen a diario", contó el funcionario, quien aclaró que en la mayoría e las promociones son de 36 piezas por lo que pueden comer entre 3 a 4 personas.

Las propuestas de cada local

Pura Vida Sushi

Presenta una bandeja de 40 piezas que combina clásicos nigiris, rolls de salmón fresco y opciones vegetarianas, ideal para quienes buscan variedad.

Tanoshii

Ofrece un combo de 36 piezas con toques de autor, donde destacan rolls con langostinos, palta y salsas especiales de la casa.

Umani Sushi

Ofrece rollos con langostinos, queso, palta, cubierta de trucha a la manteca de merkén. Rollos con pesca blanca, queso, palta, mousse de trucha y aceite de sésamo. Rolls con ceviche de trucha regional. Rollos con salmón, queso, hongos de pino al vino blanco. Rollos con tamago, pepino, queso, compota de manzana y praliné de nuez.

sushi

Miyuki Sushi

Ofrece roll de langostinos, palta, phila envuelto en trucha. Rollo de escabeche de hongos patagónicos, rúcula y una reducción de pinot noir y arándanos. Roll empanado de trucha patagónica phila y palta.

Se diferencia con un menú de 32 piezas donde mezcla sabores japoneses y latinos: ceviche roll, tiradito roll y opciones con mango y maracuyá.

Sr. Gohan

Presenta tres combos. El primero trae dos ramen a elección y seis spring rollos de carne o verdura. El segundo trae un gohan a elección, o una tabla dorada para uno y el combo tres trae dos baos grandes rellenos de cerdo y novillo on salsa dulce.

Sushi Top

Proponen un combo de sushi de 30 piezas con roll con trucha ahumada, queso philadelphia bañado en togarayi con topping de chutney de rosa mosqueta y ciboulette. También traen piezas de Chañar roll, nigiris y Pucún roll.

Sushi Sur

Tiene combos con niguiris de salmón, geishas, placer real, ibiza, kasai y tunas. Y muchas opciones más.

sushi.jpg

Sawara

En este local ofrecen rollos de trucha tempura, queso, envuelto en trucha curada y palta. Rolls de trucha reboada, queso y tartar coreano de peras y manzanas del alto valle. Gesihas y rolls de tofu grillado.

Shirogami

Proponen un combo de 22 piezas con tiger patagónico, roll crocante relleno de trucha, kinoko crispy roll y masu tataki.

Sushi Zen

Ofrece un combo que incluye nigiris, sashimis y rolls de autor, con el sello distintivo de su chef.

Sushi Bike

Ofrece un combo de 24 piezas con new york, phila, cali, texas y green fruttato.

Una semana para probar, comparar y disfrutar

La Semana del Sushi no solo busca impulsar a los locales gastronómicos de la ciudad, sino también acercar esta cocina cada vez más popular a un público diverso. Con combos pensados para compartir, el evento se convierte en una invitación a descubrir nuevos sabores y recorrer Neuquén desde otra perspectiva: la de su gastronomía.