Neuquén se posiciona en el mapa nacional del turismo de bodas

Con una estrategia clara de diversificación turística, la Provincia del Neuquén se posiciona como un destino emergente en el segmento de Bodas Destino , una tendencia global que combina celebraciones íntimas con experiencias turísticas memorables. La participación activa de Neuquentur en el 2° Congreso Nacional de Bodas Destino , realizado en la ciudad de Salta , marca un nuevo capítulo en la consolidación de este producto turístico en la región patagónica.

Organizado por la Comisión de Bodas Destino de AOCA y el Salta Convention Bureau , el encuentro reunió a organizadores de bodas, destinos sede, proveedores y referentes nacionales e internacionales. El objetivo: compartir experiencias, detectar oportunidades y fortalecer el posicionamiento de Argentina como un país ideal para celebraciones únicas, en entornos naturales y con servicios de alta calidad.

Durante el congreso, Neuquén presentó su producto Bodas Destino Neuquén , destacando la diversidad de sus paisajes, la infraestructura turística y el trabajo articulado entre el sector público y privado. La provincia contó con un escritorio promocional propio y la presencia de organizadores de bodas locales, quienes expusieron las ventajas competitivas del destino.

turismo de bodas

Uno de los momentos más relevantes fue la visita del reconocido referente latinoamericano en Bodas de Destino, Mario Ayala, a tres localidades emblemáticas: San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Traful. Esta acción, impulsada por el Ministerio de Turismo de Neuquén, tuvo como propósito mostrarle a Ayala las principales locaciones para bodas, facilitar el contacto con prestadores locales y planificar estrategias orientadas al mercado latinoamericano.

La boda en un paraje turístico

“La Argentina está preparada para el desarrollo del producto de Bodas Destino, y Neuquén tiene un potencial enorme por la belleza de sus paisajes, la calidez de su gente y el profesionalismo de la cadena de valor de los eventos”, expresó Ayala tras su recorrido por la provincia.

La apuesta por este segmento no es casual. Las Bodas Destino representan una oportunidad concreta de crecimiento económico, al generar demanda en múltiples rubros: alojamiento, gastronomía, transporte, fotografía, decoración, entre otros. Además, promueven la estacionalidad turística, ya que muchas celebraciones se realizan fuera de los meses tradicionales de vacaciones.

Desde el gobierno provincial, se destaca que esta participación en el congreso y la articulación con actores estratégicos forman parte de una política de desarrollo turístico que busca ampliar la oferta, atraer nuevos públicos y consolidar a Neuquén como un destino competitivo no solo en naturaleza y aventura, sino también en celebraciones y eventos sociales.

Cadena de valor

El desafío ahora será continuar fortaleciendo la cadena de valor, capacitar a los prestadores, generar alianzas con operadores internacionales y posicionar a Neuquén en los principales mercados emisores de turismo de bodas. Con escenarios que van desde lagos cristalinos hasta bosques milenarios, la provincia tiene todo para convertirse en el escenario perfecto para decir “sí, quiero”.

En un contexto global donde los viajeros buscan experiencias auténticas y personalizadas, Neuquén se presenta como una alternativa seductora, capaz de combinar el encanto natural de la Patagonia con la excelencia en servicios. El camino está trazado, y el compromiso institucional parece firme: convertir al turismo de bodas en una nueva joya del desarrollo turístico provincial.