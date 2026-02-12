La temporada turística en Neuquén ya supera el millón de pernoctes

La provincia registra un 70% de ocupación promedio en los primeros diez días del mes, con un impacto económico estimado en 35 mil millones de pesos.

Se realizó un balance de lo que va de la temporada de verano en Neuquén.

El Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén informó que durante los primeros diez días de febrero la ocupación promedio provincial alcanzó el 70% , cinco puntos porcentuales por encima del mismo período de 2025, consolidando la tendencia positiva de la temporada estival.

De acuerdo con los datos relevados por la Subsecretaría de Turismo, Villa Traful encabeza los registros con un 93% de ocupación , seguida por Villa Pehuenia-Moquehue (85%), Villa La Angostura (72%), San Martín de los Andes (70%), Neuquén capital (70%), Copahue (70%), Junín de los Andes (65%), Caviahue (60%), Aluminé (55%) y el Norte Neuquino (50%).

En términos de movimiento turístico, en este período se contabilizaron 52.000 turistas y alrededor de 170.000 pernoctes , con un ingreso económico estimado en 35 mil millones de pesos, reflejando el impacto directo del turismo en las economías regionales.

En lo que va del verano, ya se superó el millón de pernoctes y se estima que este fin de semana vamos a superar los 300 mil turistas acumulados.

villa traful (1)

Los datos se suman a los buenos resultados registrados en enero, mes en el que la provincia alcanzó un 72% de ocupación promedio, con más de 833 mil pernoctes y un crecimiento interanual del 21% en la cantidad de turistas.

“La temporada viene confirmando que el turismo es una política de desarrollo estratégico para Neuquén. Estos niveles de ocupación, el millón de pernoctes ya superado y el impacto económico en cada región son el resultado de un trabajo sostenido de ordenamiento, inversión en infraestructura, fortalecimiento de la conectividad y acompañamiento al sector privado. Cuando el Estado genera condiciones claras y previsibilidad, el turismo crece, genera empleo y consolida identidad en todo el territorio provincial”, destacó la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

Desde el ministerio señalaron que estos indicadores son resultado de una política sostenida de ordenamiento y fortalecimiento del sector turístico, que incluyó la actualización normativa para alojamientos de corta estadía, la incorporación de nuevas plazas formales, el otorgamiento de créditos al sector, la mejora de la conectividad aérea y la inversión en infraestructura estratégica como la ampliación del Aeropuerto Aviador Carlos Campos.

Alumine y Villa Pehuenia Turismo Georgina (18).JPG

La importancia de impulsar del turismo interno

Asimismo, se destacó el rol de programas como Viaja Neuquén y Disfrutá Neuquén, orientados a fortalecer el turismo interno y consolidar mercados prioritarios, junto con más de 200 acciones de promoción y comercialización realizadas durante el último año.

De esta manera, el turismo continúa posicionándose como uno de los principales motores de desarrollo económico y territorial de la provincia, generando empleo, dinamizando la actividad privada y fortaleciendo la identidad neuquina en cada una de sus regiones.