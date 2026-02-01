Turismo en Neuquén: altos niveles de ocupación y la cordillera se consolida como el destino favorito

La provincia del Neuquén fue elegida por cientos de turistas. Un movimiento económico de más de 150 mil millones de pesos durante el primer mes del 2026.

El turismo en Neuquén comenzó el 2026 con números contundentes, alta ocupación en casi todos los destinos y señales de un cambio en el perfil del visitante: las micro-escapadas con amigos, en una nueva generación de turistas que empiezan conocer la provincia.

Semanas atrás el subsecretario de Turismo de la provincia, Sergio Sciacchitano, en diálogo con LM Neuquén , confirmó un balance positivo de turistas luego del fin de semana de Año Nuevo y trazar las perspectivas para la primera quincena de enero.

Con nuevas cifras, se conoció que la provincia alcanzó una ocupación del 72% durante el mes de enero . Esto representa una significativa suba de cinco puntos porcentuales más que en enero de 2025.

"Los datos de enero son muy positivos y son el resultado de una política sostenida de ordenamiento de la actividad turística, con reglas claras, inversión en infraestructura y una fuerte estrategia de promoción", afirmó la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

Kayak turismo Neuquén.jpg Disfrutar de paseos en kayak en la cordillera en esta época del año es una maravilla en Neuquén.

Más de 200 mil turistas visitaron Neuquén durante el primer mes del 2026

En total, se logró contabilizar unos 833.751 pernoctes, con un incremento del 7% en la venta de noches/cama, y 219.403 turistas, lo que significa un aumento interanual del 21%, equivalente a 31.492 visitantes más que en el mismo mes del año anterior.

La mejor semana de enero fue entre el 19 y el 25 de enero, con un 75% de ocupación promedio provincial, confirmando un comportamiento sostenido de la demanda durante toda la temporada alta.

Todos los destinos de la cordillera tuvieron un alto índice de ocupación. Sobre todo el turismo extranjero que regresó luego de dos años de pandemia. Fue un fin de semana de vacaciones.

La cordillera, el destino elegido por cientos de visitantes

"Ese trabajo permite fortalecer al sector privado y consolidar al turismo como un motor de desarrollo territorial, identidad cultural, empleo local y crecimiento económico sostenible en toda la provincia", señaló la ministra.

Villa Traful fue uno de los destinos que tuvo ocupación prácticamente plena, seguido de Villa La Angostura con un 84%. También entraron en el top de lugares elegidos San Martín de los Andes con un 80%, Villa Pehuenia-Moquehue (83%), Aluminé (79%) y Varvarco (76%).

Estos números también se tradujeron en un impacto económico, superando los 156 mil millones de pesos en consumo turístico total, reforzando así la economía local y regional de diversos pueblos de la provincia.

Respecto a la oferta, la provincia contó con 1.001 alojamientos habilitados, lo que representa un incremento del 3% respecto de diciembre de 2025, y un total de 26.576 plazas, con un crecimiento del 6% en el mismo período.

villa traful (1)

Una radiografía a los turistas que visitan la provincia

A partir de una encuesta realizada a 1.100 personas, se pudo detallar el caso de 3.206 turistas que visitaron suelo neuquino. En promedio, los visitantes cuentan con una estadía de 4 y 5 noches.

Estos turistas, en un 50%, son personas que habían visitado previamente algún destino neuquino. La mitad de ellos, para planificar su viaje, lo hicieron a través de redes sociales. Entre los destacados, son cabañas y hoteles los alojamientos más elegidos.

Respecto al lugar de residencia de los visitantes, se encuentra una gran cantidad de turistas de Buenos Aires y gran llegada del turismo de cercanía del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

temporada verano enero 2026 san martín de los andes Federico Soto

En un 50% de los casos, los turistas llegan a las ciudades cordilleranas en su vehículo particular, mientras que el 35% lo hace en avión, combinando luego con autos alquilados o transporte terrestre. La familia sigue siendo quien lidera el mercado turístico, representando un 40%, seguidas por parejas (35%), grupos de amigos (17%) y viajeros solos (8%).

Entre los principales motivos de viaje son la belleza de los paisajes y las experiencias en contacto con la naturaleza, como kayak, ciclismo y actividades al aire libre.