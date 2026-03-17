Evangélicos entregan biblias en la puerta de una escuela pública: qué dijo ATEN

El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes en un colegio primario del barrio Santa Genoveva. La respuesta del gremio.

Desde el gremio fueron críticos y afirmaron que la escuela pública es laica.

Un video de dos representantes de una iglesia evangélica repartiendo biblias en una escuela pública de Neuquén despertó indignación entre padres de la institución. Los dos hombres se acercaron al lugar en el horario de entrada del turno mañana para darles, en forma de "regalo para el nene/nena", el texto cristiano. Al respecto, desde el gremio docente ATEN hicieron declaraciones.

El hecho ocurrió en un colegio primario de Santa Genoveva antes de las 8 de la mañana de este lunes. Por lo insólito del hecho, u na madre filmó todo e hizo circular el video.

La secretaria de prensa de ATEN, Marisabel Granda , afirmó que "es una situación grave que merece una acción . Primero, poner el límite de que eso no se puede hacer. La escuela pública es laica ".

Los dos hombres, al ser interpelados por la madre que filmó el video, afirmaron que estaban en su derecho por estar en la vía pública y contar con una supuesta autorización policial que se negaron a exhibir.

Indignación por evangélicos repartiendo biblias frente a una escuela pública

"Se tiene que poder garantizar la laicidad y que estén en la vereda no puede cambiar eso. Seguramente el CPE va a accionar en ese sentido porque es algo que no puede suceder", dijo Granda.

La situación vulnerable de los niños

"No todas las infancias van acompañadas de sus familias, los más chicos seguramente sí, pero ya cuando son más grandes puede que los dejen en la puerta o si viven a una cuadra algunos van solos cuando ya están en sexto o séptimo grado", dijo. Afirmó que un niño no tiene la posibilidad de dirimir qué es ese "regalo" que le están dando. "De hecho cuando es así de sorpresivo quizás ni un adulto reacciona, porque es temprano, uno puede estar con la cabeza en otra cosa", agregó.

Por otro lado, señaló lo problemático de que haya dos hombres adultos desconocidos interactuando con los nenes en la vereda antes de entrar a la escuela. "Hay una cuestión de abuso de poder de un adulto sobre una infancia". La mujer denunció que los discursos con los que les entregan los textos religiosos a los niños tienen una clave manipulativa.

biblias en escuela publica

"Además está esta cuestión dogmática e ideológica de querer imponer las reglas por encima de las que ya existen", expresó. "La ESI es una de esas normativas existentes y las escuelas religiosas, sobre todo las evangélicas, suelen negarse a darla, hay sumarios tramitados en el CPE por esto", contó.

Respecto a la cuestión del supuesto documento policial, Granda afirmó que "no hay ninguna autorización que exceda la normativa vigente".

La potencial denuncia

"Las vocales gremiales en el cuerpo colegiado del Consejo harán la presentación legal correspondiente", adelantó Granda.

"No es casualidad que elijan una escuela. Una cosa es cuando están en la vereda en pleno centro, pero esto es otra cosa completamente distinta. Acá hay un abuso de parte del adulto por sobre una infancia", apuntó. "El CPE tiene una responsabilidad de custodiar la seguridad de las infancias y la plena vigencia de las normativas", dijo.

Consultada respecto a si hay posibilidad de una denuncia judicial a la iglesia responsable de esta situación, Granda explicó que "el CPE tiene toda la potestad para denunciar a la iglesia que está haciendo esto. Hay normativas de rango constitucional que impiden que pase".

"Donde estén ellos estaremos nosotros para marcarles el limite de que eso no puede suceder", cerró.