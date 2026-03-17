Quién es Arí Larijani, jefe de Seguridad e influyente dirigente de Irán que Israel dice haber eliminado

Se trataría de la mayor baja iraní desde la caída de su líder supremo Alí Jamenei, en el inicio de la guerra. Teherán no confirmó el hecho.

Alí Larijani, jefe de Seguridad de Irán, junto al líder supremo Alí Jamenei, eliminado en el inicio de la guerra.

Israel anunció este martes que eliminó a Alí Larijani , actual jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y uno de los dirigentes más influyentes del sistema político del régimen.

La información fue difundida por las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) , que también comunicaron la muerte de Gholamreza Soleimani , comandante de la milicia Basij durante los últimos seis años.

Según el comunicado oficial, la operación se produjo en el marco de los recientes ataques contra objetivos iraníes . Hasta el momento, Irán no confirmó ninguna de las dos bajas .

“Ali Larijani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y líder de facto del régimen, ha sido eliminado. A lo largo de los años, Larijani fue considerado una de las figuras más veteranas y de mayor rango dentro del liderazgo del régimen iraní, y era un colaborador cercano del Líder Supremo Ali Jamenei”, informaron las FDI en redes sociales.

Además, remarcaron que “durante la ola más reciente de protestas contra el régimen terrorista iraní, Larijani supervisó personalmente la masacre que se llevó a cabo contra los manifestantes iraníes”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FDIonline/status/2033863207287161107&partner=&hide_thread=false Ali Larijani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y líder de facto del régimen, ha sido eliminado.



A lo largo de los años, Larijani fue considerado una de las figuras más veteranas y de mayor rango dentro del liderazgo del régimen iraní, y era un… pic.twitter.com/LsfAxHNJR9 — FDI (@FDIonline) March 17, 2026

La misma versión fue difundida por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien en un mensaje en video afirmó que Larijani y Soleimani "se han unido en las profundidades del infierno a [Alí] Jamenei". El gobierno iraní no emitió hasta ahora una confirmación oficial sobre estos hechos.

La eventual muerte de Larijani, la mayor baja iraní desde la caída de su líder supremo Alí Jamenei, en el inicio de la guerra, se da en el contexto de una escalada bélica que comenzó el 28 de febrero, con bombardeos israelíes y estadounidenses sobre territorio iraní.

Desde esa fecha, el conflicto dejó más de 1.000 muertos y millones de desplazados en distintos países de Medio Oriente, especialmente en Irán y Líbano.

Quién es Alí Larijani

Alí Larijani fue una de las figuras centrales del sistema político iraní durante décadas. Ocupaba la secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, organismo encargado de la coordinación de políticas estratégicas y de seguridad, incluida la negociación nuclear.

Medios de la región lo describían como el “hombre más importante solo por detrás de figuras clave como Mojtaba Jameneí”, el nuevo líder supremo.

Larijani Alí Larijani había ganado mucha relevancia en el régimen de Iran desde la caída del líder supremo Alí Jamenei.

En los últimos meses, incluso, tuvo una mayor visibilidad que Mojtaba Jamenei, quien no es visto públicamente desde que fue nombrado para tomar el lugar de su padre. Informes de inteligencia de Israel y Estados Unidos aseguran que está gravemente herido, lo que siembra dudas en cuanto a su capacidad real de liderazgo.

En ese contexto, la última aparición de Larijani se registró el pasado viernes, cuando participó en una movilización en Teherán junto a miles de personas. Allí, se expresó en rechazo a las acciones militares contra Irán.

Días antes, había difundido un mensaje en el que cuestionó la postura de algunos gobiernos de países musulmanes por no respaldar a Teherán y sostuvo que Estados Unidos e Israel enfrentaban un “aprieto estratégico”.

Su trayectoria política en Irán

Nacido el 3 de junio de 1958 en Nayaf, Irak, en el seno de una familia originaria de la ciudad iraní de Amol, Larijani desarrolló una extensa carrera política. Contaba con formación académica en Matemáticas, Informática y Filosofía por la Universidad de Teherán.

Durante la década de 1990 fue ministro de Cultura y Orientación Islámica y, posteriormente, director de la radiotelevisión estatal durante diez años. En 2005 asumió como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, cargo que retomó en la etapa más reciente.

Entre 2008 y 2020 se desempeñó como presidente del Parlamento iraní. En 2021 intentó competir en las elecciones presidenciales como candidato independiente, aunque su postulación fue rechazada por el Consejo de Guardianes.

IRAN-EUROPE-USA.jpeg Ali Larijani fue presidente del Parlamento de Irán.

Más recientemente, en febrero de 2026, había sido designado por el líder supremo Ali Jamenei como uno de los responsables de gestionar el país en caso de su muerte. También participó en gestiones diplomáticas con Omán en el marco de negociaciones nucleares.

Estados Unidos lo incluyó en enero de 2026 en una lista de sancionados por su presunto rol en la represión de protestas en el país.

Tras el anuncio israelí, la cuenta atribuida a Larijani en la red X publicó una carta manuscrita sin fecha, en la que se refería a la muerte de miembros de la marina iraní. El contenido no estaba vinculado con la información difundida sobre su presunta muerte.

El paradero del actual liderazgo iraní y la situación interna del país continúan bajo seguimiento en medio de las operaciones militares en curso.