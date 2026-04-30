Nación oficializó la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá

La publicación se hizo este jueves en el Boletín Oficial, bajo el decreto 304/2026.

El Gobierno nacional formalizó la designación de la ex senadora de Neuquén, Lucila Crexell, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Argentina en Canadá.

El avance se debió al acuerdo obtenido en un debate en el Senado que tuvo lugar los primeros días del mes, en donde también se aprobaron ascensos de tres jefes militares . La publicación se hizo este jueves en el Boletín Oficial, bajo el decreto 304/2026 .

Durante el plenario de la Cámara alta del 9 de abril, en el que se debatió la designación de Crexell, algunos de los diputados opositores la acusaron de haber recibido el cargo en compensación por acompañar La Ley Bases.

El pliego tuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, ya que fue respaldada por La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO, Convicción Federal, Provincias Unidas y el Frente de la Concordia Social, con lo cual estaba garantizada la aprobación de este pliego.

crexell

La Neuquinidad cuestionó la lealtad de Crexell

La senadora Julieta Corroza rechazó el nombramiento y argumentó los motivos desde su banca, tal como lo había anticipado el gobernador Rolando Figueroa.

“Como neuquina no puedo dejar de participar de este debate”, sostuvo al inicio de su exposición. Corroza aseguró que la decisión no responde a una evaluación técnica del cargo sino a la “historia política” de Crexell.

El argumento principal de la oposición de La Neuquinidad radica en el voto de Crexell en el paquete fiscal que se votó en paralelo a la Ley Bases. Corroza señaló que la reimposición del Impuesto a las Ganancias “afectó directamente a Neuquén, a los trabajadores y al bolsillo”, además de impactar en la actividad económica provincial. “Para nosotros fue sumamente grave”, remarcó.

Julieta Corroza (3) La senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza.

Corroza planteó que el rol diplomático requiere “valores de lealtad con las personas que nos ponen acá, lealtad con tu pueblo”. En ese sentido, cuestionó el cambio de alineamiento político de Crexell durante su mandato y lo definió como una “traición a quienes la trajeron hasta acá”.

En otro tramo, la senadora por La Neuquinidad recordó la campaña de 2013 en la que acompañó la candidatura de Crexell dentro del MPN, tras perder la interna, y subrayó que el compromiso asumido era “representar a todos los neuquinos y cuidarlos”. Según planteó, eso no se cumplió durante su desempeño legislativo.

El voto neuquino positivo fue de la senadora Nadia Márquez (La Libertad Avanza), mientras que Pablo Cervi estuvo ausente.

El salario promedio en 2026

Según información publicada este año por El Destape Web, el sueldo promedio de un embajador argentino en Europa ronda los 15.000 dólares mensuales, ya que el ingreso depende de distintos factores y del coeficiente de costo de vida que fija la ONU para cada destino.

Fuentes diplomáticas señalaron que se trata de un salario promedio internacional, que puede aumentar en ciudades con mayor costo de vida, como Londres o países asiáticos, donde los ingresos suelen ser más altos.

Los salarios diplomáticos se liquidan en moneda extranjera, generalmente dólares o la moneda del país de destino, para cubrir el costo de vida local. Además, el monto final se ajusta según la antigüedad, la jerarquía del funcionario y el coeficiente de costo de vida establecido internacionalmente.