Julieta Corroza no acompañó el pliego de Lucila Crexell: la fuerte intervención en su contra

La senadora de La Neuquinidad fundamentó en el Senado la negativa a la designación del pliego para que su coterránea sea embajadora en Canadá.

La Cámara de Senadores del Congreso de la Nación debate este jueves el pliego de la neuquina Lucila Crexell para que sea embajadora argentina en Canadá. En su gira por medios nacionales, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , anticipó la intención del voto de La Neuquinidad y dijo que "se opondrá rotundamente". En ese marco, la senadora Julieta Corroza argumentó los motivos desde su banca.

A pesar de la negativa de La Neuquinidad, el pliego de Crexell fue aprobado con 45 votos afirmativos y 26 en contra; y será embajadora argentina en Canadá.

“Como neuquina no puedo dejar de participar de este debate”, sostuvo al inicio de su exposición. Corroza aseguró que la decisión no responde a una evaluación técnica del cargo sino a la “historia política” de Crexell.

El argumento principal de la oposición de La Neuquinidad radica en el voto de Crexell en el paquete fiscal que se votó en paralelo a la Ley Bases. Corroza señaló que la reimposición del Impuesto a las Ganancias “afectó directamente a Neuquén, a los trabajadores y al bolsillo”, además de impactar en la actividad económica provincial. “Para nosotros fue sumamente grave”, remarcó.

Corroza planteó que el rol diplomático requiere “valores de lealtad con las personas que nos ponen acá, lealtad con tu pueblo”. En ese sentido, cuestionó el cambio de alineamiento político de Crexell durante su mandato y lo definió como una “traición a quienes la trajeron hasta acá”.

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“Fue mentira que el gobernador le pidió a Lucila que vote a favor”, afirmó, y defendió el mecanismo de diálogo político sin condicionamientos. “Cuando dialogás, garantizás gobernabilidad”, sostuvo.

En otro tramo, Corroza recordó la campaña de 2013 en la que acompañó la candidatura de Crexell dentro del MPN, tras perder la interna, y subrayó que el compromiso asumido era “representar a todos los neuquinos y cuidarlos”. Según planteó, ese compromiso no se cumplió durante su desempeño legislativo.

Sobre el final, descartó que el rechazo tenga una dimensión de género. “Sabemos lo difícil que es que una mujer llegue a una embajada”, dijo, pero insistió en que el criterio es político y de representación.

“No vamos a acompañar nunca un pliego de una persona que haya votado en contra del bolsillo del trabajador”, concluyó. “No vamos a acompañar nunca un pliego de una persona que haya votado en contra del bolsillo del trabajador”, concluyó.

Qué dijo Rolando Figueroa

En una entrevista con medios nacionales, al ser consultado por el tema, Figueroa respondió de manera enérgica: “Nos vamos a oponer rotundamente”.

Explicó que esta posición se debe a que si bien Crexell “estaba trabajando políticamente” junto a él, al solicitarle que se oponga a la reimposición del Impuesto a las Ganancias, la legisladora no lo hizo.

“La reforma tributaria, con el restablecimiento del impuesto a las ganancias, la cuarta categoría, castigó duramente a las provincias patagónicas y a los trabajadores patagónicos”, dijo el gobernador en La Nación.

Rolando Figueroa-LN+

“Nosotros le habíamos pedido que no vote ese aspecto de la ley y lo votó. Nos molestó porque castigó mucho a Neuquén”, dijo y aclaró: “Como provincia necesitábamos que el circulante de dinero quede en Neuquén y no migre hacia otros lugares, porque en realidad cada aporte que hacemos nosotros de un tributo nacional solo nos vuelve la mitad, cada 100 pesos que pagamos de impuestos nacionales de coparticipación nos vuelve esa mitad”.