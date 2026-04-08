Rolando Figueroa sentó posición sobre la ley de glaciares y se refirió a Lucila Crexell

El gobernador adelantó cómo votará su espacio esa ley y la designación de la senadora neuquina como embajadora en Canadá.

El gobernador Rolando Figueroa dio su parecer respecto a la reforma de la ley de Glaciares que tratará el Congreso Nacional y también adelantó su posición respecto a la designación de la senadora Lucila Crexell como embajadora política de Canadá .

En declaraciones a LN+ en Buenos Aires , Figueroa dijo que, al igual que ocurrió en la Cámara Alta, el voto de La Neuquinidad respecto a la nueva ley de Glaciares irá por la abstención.

Al ser consultado respecto de si se podría haber logrado una norma mejor, el mandatario neuquino señaló que “podríamos haber hablado esto un poco más. Se le da más facultades a las provincias, creo que eso es muy positivo, pero falta un camino a recorrer aún”.

Y advirtió: “Creo que es importante que las provincias absorban más facultades y nos abstenemos porque precisamente no vamos a emitir opinión acerca de esa Ley”.

Crexell senadora.jpg La senadora Lucila Crexell.

La designación de Crexell

Por otra parte, se le preguntó a Figueroa por el pliego que postula a la senadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá y respondió de manera enérgica: “Nos vamos a oponer rotundamente”.

Explicó que esta posición se debe a que si bien Crexell “estaba trabajando políticamente” junto a él, al solicitarle que apoye en su momento el capítulo de hidrocarburos de la ley bases y se oponga a la reforma tributaria, la legisladora no lo hizo.

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“La reforma tributaria, con el restablecimiento del impuesto a las ganancias, la cuarta categoría, castigó duramente a las provincias patagónicas y a los trabajadores patagónicos”, dijo el gobernador.

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“Nosotros le habíamos pedido que no vote ese aspecto de la ley y lo votó. Nos molestó porque castigó mucho a Neuquén”, dijo y aclaró: “Como provincia necesitábamos que el circulante de dinero quede en Neuquén y no migre hacia otros lugares, porque en realidad cada aporte que hacemos nosotros de un tributo nacional solo nos vuelve la mitad, cada 100 pesos que pagamos de impuestos nacionales de coparticipación nos vuelve esa mitad”.

Su relación con Nación

Figueroa también se refirió a su relación política con el gobierno nacional, resaltó que el de Neuquén es un proyecto provincial. Indicó que lo que está por delante no es un desafío político sino “generacional y para tener un desafío generacional no pusimos barreras de partidos políticos”, además de que no se “combate” ni se “compite con los gobiernos nacionales históricamente”.

A su vez, ratificó que las elecciones del año que viene irán desdobladas respecto de las nacionales, reconoció que tiene diálogo con el presidente Javier Milei y, en particular con los ministros Diego Santilli y Luis Caputo.

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Consultado sobre Manuel Adorni, dijo que no tenía esa cercanía como con los otros funcionarios y eludió referirse a la situación que la justicia investiga respecto a supuestos actos de corrupción que involucran al actual Jefe de Gabinete.

Macri y Kicillof

Figueroa también dejó sentado su postura respecto al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, de Mauricio Macri y de Axel Kicillof. Sobre el primero dijo que no tenía relación y que piensan “muy distinto”.

De Mauricio Macri dijo que tiene dialogo. “Ha sido presidente de la república y siempre es importante tener relación con personas que han tenido determinada experiencia”, dijo e indicó que “es válido no dividirnos en partidos políticos”

Sobre Axel Kicillof, opinó que “la gente no va a volver al pasado sino que va a votar a futuro” y resaltó el proyecto provincial de Neuquén. “Soy un político de cabotaje, solo pienso en mi provincia”.

“Neuquén es la provincia más independiente del país”

Sobre las cuentas de la provincia, Figueroa destacó la solidez del modelo neuquino y aseguró que “el 85% de lo que gasta la provincia proviene de recursos propios, del trabajo de los neuquinos”. También resaltó el proceso de desendeudamiento de Neuquén y las inversiones que se están realizando en infraestructura para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta.

El mandatario explicó que en los ingresos provinciales “solo el 15% corresponde a coparticipación federal” y esta situación “nos convierte en la provincia más independiente del país”. Aclaró que Neuquén “es una provincia que se sostiene mayoritariamente con sus propios recursos” y que esa “independencia nos da autonomía para tomar decisiones y proyectar nuestro desarrollo”.