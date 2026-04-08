A 40.000 km/h y temperatura extrema: cuándo y a qué hora reingresará Artemis II a la Tierra

La cápsula vuelve hacia nuestro planeta luego de haber registrado imágenes inéditas del lado oculto de la Luna. Todos los riesgos que deberán afrontar los astronautas.

La misión Artemis II completó con éxito su primera maniobra de corrección de trayectoria para el retorno a la Tierra.

La misión Artemis II de la NASA marcó el regreso de la humanidad a las proximidades de la Luna con un objetivo claro: poner a prueba nuevas tecnologías y obtener información científica inédita que allane el camino para futuras expediciones.

Luego de sobrevolar y pasar por el lado oculto de la Luna, la nave Orión ya está de regreso al planeta Tierra. La tripulación, compuesta por cuatro astronautas, pasó 10 días en el espacio aunque ahora les falta afrontar la parte más exigente: el reingreso a la atmósfera terrestre.

La tripulación de la misión Artemis II inició con éxito este martes la maniobra de corrección de trayectoria de retorno (RTCB por sus siglas en inglés), acción clave para ajustar con precisión la trayectoria de retorno a la Tierra de la capsula Orión.

Si todo sigue según lo previsto, el amerizaje ocurrirá este viernes 10 de abril, poniendo fin a un viaje de diez días. La reentrada será uno de los momentos más críticos: la cápsula deberá soportar temperaturas extremas producto de la fricción, antes de desplegar paracaídas y descender en el océano, donde será recuperada.

Embed

Qué día y a qué hora ingresará Artemis II a la Tierra

Si el plan de la NASA se mantiene, el proceso de ingreso de la nave comenzará el viernes 10 de abril de 2026 a las 20:53, hora de Argentina, y el amerizaje ocurrirá 14 minutos después a las 21:07, en el océano Pacífico, frente a la ciudad de San Diego.

Para lograr un regreso exitoso, la nave alcanzará una velocidad extrema, atravesará plasma, perderá comunicación de forma temporal y dependerá de una secuencia muy precisa de separación, orientación, frenado atmosférico y despliegue de paracaídas. Así, la misión habrá probado que la agencia puede enviar humanos a la Luna y traerlos de manera segura a nuestro planeta.

artemis.jpg

El amerizaje implica que la nave desciende con paracaídas hasta impactar en el agua, lo que ayuda para amortiguar la caída. Sin embargo, este procedimiento, aunque probado desde las misiones Apollo, sigue siendo uno de los momentos más críticos de todo el viaje.

Uno de los principales desafíos es la velocidad, ya que Orión reingresa a la atmósfera a unos 40.000 kilómetros por hora, lo que genera temperaturas extremas por la fricción con el aire y el escudo térmico deberá soportar este calor para proteger a la tripulación.

Los peligros del regreso de Artemis II a la Tierra

Esta vuelta de la nave implica varios riesgos que los equipos de la NASA monitorean en tiempo real:

Altísimas temperaturas durante el reingreso, que pueden superar los 2.700 grados por la fricción

Posibles fallas en el escudo térmico, clave para la supervivencia de la tripulación

Condiciones climáticas adversas en la zona de caída, como vientos fuertes o tormentas

Impacto en el océano, que debe ser controlado para evitar daños en la cápsula

Riesgo de deriva o inestabilidad en el agua antes del rescate

Demoras en la recuperación, que podrían dejar a la tripulación expuesta en el mar

Luna Artemis(1)

Las condiciones meteorológicas juegan un papel central. Vientos intensos o tormentas pueden dificultar tanto el descenso como las tareas de rescate, por lo que la NASA monitorea constantemente el clima antes de autorizar el aterrizaje.

El ángulo de ingreso también es otro factor fundamental a tener en cuenta, ya que una mala maniobra podría complicar la entrada de la nave a la Tierra. En la documentación técnica de Orion se establece que el regreso desde el entorno lunar se diseña para entrar en la atmósfera con un ángulo de trayectoria de alrededor de -5,8° respecto del horizonte, dentro de un corredor muy estrecho.

Artemis II batió el récord de mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra

Los astronautas de la misión Artemis II batieron este lunes el récord de mayor distancia recorrida desde la Tierra que estaba en poder del Apolo 13, en 1970.

El módulo Orión (Integrity, según denominaron los astronautas) que transporta a los miembros de Artemis II se ubicó a 252.752 millas de distancia de la Tierra (406.676 kilómetros), superando al Apolo 13 que había llegado a 248.655 millas (400.171 kilómetros)

“El 15 de abril de 1970, durante la misión Apolo 13, tres exploradores habían marcado el récord”, comunicó la operadora de la cápsula, Jenni Gibbons, a la tripulación desde el Centro de Control de la Misión. “En aquel entonces, hace más de 55 años, (James) Lovell, (Jack) Swigert y (Fred) Haise volaron 248.655 millas terrestres lejos de la Tierra. Hoy, en nombre de toda la humanidad, están superando esa frontera”.