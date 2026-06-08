Cumple condena por trata laboral en San Martín de los Andes y busca acceder a beneficios

Un hombre que fue declarado responsable en 2019 de explotar a dos mujeres que trabajaban en sus tiendas elevó un pedido al área de Ejecución del Tribunal Oral Federal,

La causa por trata laboral en San Martín de los Andes se abrió en 2016 y se cerró en 2019, con la realización del juicio oral.

Luego de cumplir parte de una condena por trata laboral , un hombre de nacionalidad boliviana empezó a elevar reclamos para recibir algunos beneficios.

En la actualidad, el condenado se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria. Fue investigado en 2016, junto a su esposa, por un hecho que tuvo como víctimas a dos mujeres oriundas de Bolivia.

Tanto la mujer como el hombre se habían radicado en Argentina en el 2007 y luego se instalaron en la ciudad de San Martín de los Andes , donde abrieron tres locales comerciales. La investigación por el delito de trata laboral tuvo relación con dos personas que figuraban como empleadas en los negocios.

El fiscal, en el juicio que se realizó en 2019, destacó que la situación de explotación laboral saltó a la luz luego de que, en marzo de 2016, una de las dos mujeres concurrió al hospital local por un dolor en el estómago.

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“Los imputados no la acompañaron ni le dijeron dónde estaba el hospital. Ella llegó preguntando a la gente en la calle. Cuando volvió a la casa, la imputada se enojó porque ella le comentó que en el hospital había dicho donde trabajaba, le refirió que tendría que haber dicho que era turista”, relató el fiscal, en clara referencia a que la pareja intentaba ocultar la situación de precariedad en que se encontraba la víctima.

Días después, se dispuso un allanamiento en el que rescataron a las víctimas y detuvieron al matrimonio, que fue imputado en la causa.

Incumplimiento en los pagos

Durante el juicio, se indicó que la propuesta original de trabajo era por un sueldo mensual de 600 dólares, pero que nunca se los pagaban en su totalidad.

Por el contrario, las mujeres solo recibían dinero cuando pedían para enviar a sus familiares en Bolivia, el resto era retenido por los empleadores.

“Las víctimas realizaban tareas y no percibían a cambio la remuneración que por ley les correspondía, siendo la metodología una ilegítima imposición del patrón a sus empleados, no pactada de manera previa con las víctimas”, se resaltó en el fallo definitivo del Tribunal Oral Federal (TOF).

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Por su parte, la fiscalía hizo hincapié en que el matrimonio “captaba” a las empleadas en su país natal a través de avisos publicitarios en diarios de distintas ciudades.

“Acá se trata de dos mujeres en condiciones de precariedad, a quienes les ofrecen un trabajo y ven la posibilidad de juntar dinero para sus hijos. Aceptan y viajan en distintos momentos junto a sus patrones. Cuando llegan acá, esas condiciones originales cambian”, destacó en su acusación el representante de la fiscalía.

La fiscalía mostró su oposición a las salidas

Para el TOF, quedó probada la culpabilidad del hombre, identificado como Ronald Alcides Viza Cruz y se le impuso una pena de 5 años mientras que su esposa recibió un castigo en suspenso. De igual modo, la sentencia no se ejecutó de inmediato hasta que no quedó firme. Por este motivo, todavía cumple prisión domiciliaria.

En las últimas semanas, Viza Cruz reclamó salidas laborales para trabajar en su tienda, en San Martín de los Andes. El Ministerio Público Fiscal mostró una postura firme y se pronunció en forma desfavorable. Sin embargo, el área de Ejecución del TOF se mostró a favor y aceptó el pedido de la defensa oficial. El hombre podrá salir de su domicilio por la mañana y la tarde para desarrollar tareas en su negocio.