Vivían y trabajaban en condiciones extremas: rescataron a una familia con cuatro niños de una chacra

Un operativo detectó irregularidades laborales, ausencia total de registración y la presencia de cuatro niños en situación de vulnerabilidad.

Se inició una investigación por presunta trata de personas en una chacra de Centenario.

Un operativo interinstitucional del Estado provincial y nacional detectó que trabajadores de una chacra en Centenario vivían sin condiciones mínimas de seguridad, higiene ni derechos laborales junto a sus cuatro hijos menores. Estaban alojados en un lugar sin garantías básicas de habitabilidad

La intervención se realizó en el marco de una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral. El operativo estuvo encabezado por el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén y contó con la participación del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Centro de Atención a la Víctima (CAV), el programa nacional de rescate de víctimas de trata, la guardia de la Ley 2302 de protección integral de la niñez, la subsecretaría de Trabajo, la dirección provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Adolescente y Prefectura Naval Argentina.

Según confirmaron desde el Ejecutivo provincial en un comunicado, la investigación se originó tras detectar la presencia de trabajadores que se encontraban en condiciones de extrema vulnerabilidad. Al ser entrevistados por personal del CAV, relataron cómo era la modalidad habitual de trabajo en la chacra, lo que derivó en la activación de los protocolos correspondientes ante una posible situación de trata laboral.

operativo chacra de centenario

El secretario de Trabajo de la provincia, Pablo Castillo, fue contundente al describir lo que se encontró en el lugar. “Se constataron trabajadores en condiciones extremadamente precarias, especialmente en lo referido a vivienda, higiene y seguridad laboral”, explicó. No había registros formales, ni contratos, ni documentación que acreditara una relación laboral legal. La ausencia total de papeles fue una de las señales más claras de la irregularidad.

Desde la subsecretaría de Trabajo se labró el acta correspondiente y se intimó a los responsables a regularizar la situación laboral de las personas encontradas. Sin embargo, el operativo dejó al descubierto algo que iba más allá de la informalidad: un abandono estructural que impactaba directamente en la vida cotidiana de los trabajadores y sus familias.

El operativo y la presencia de cuatro menores

Durante el allanamiento se detectó la presencia de cuatro niños que se encontraban junto a sus padres en el predio. La familia habitaba una vivienda de material en condiciones sumamente precarias, sin garantías básicas de habitabilidad. La escena expuso una realidad que suele permanecer invisible: niños creciendo en ámbitos de trabajo informal, expuestos a riesgos físicos, sanitarios y emocionales.

Ante esta situación, el equipo de la Dirección Provincial de Prevención de Trabajo Infantil recomendó de inmediato que se tomaran medidas urgentes para proteger a los menores. Tras dar intervención a la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de guardia, la fiscal federal a cargo de la investigación, Vanesa Rebolledo, resolvió que la familia no podía continuar viviendo en esas condiciones dentro del predio.

Manzanas.jpg Manzanas cipoleñas. Protagonista de uno de los jugos más revolucionarios de Argentina.

La decisión fue clara: el grupo familiar debía ser trasladado de manera urgente a un lugar seguro. El operativo de traslado y resguardo quedó a cargo del Centro de Atención a la Víctima, que activó los dispositivos necesarios para garantizar la protección integral de los niños y sus progenitores.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que este tipo de intervenciones forman parte de una política sostenida para prevenir la explotación laboral y el trabajo infantil. “El operativo permitió detectar irregularidades laborales y situaciones de vulnerabilidad social, y se enmarca en las acciones que el Estado provincial desarrolla de manera articulada para promover el trabajo registrado y garantizar la protección integral de las infancias”, destacó Castillo.

El caso vuelve a poner el foco sobre una problemática que persiste en sectores rurales y productivos de la región, donde muchas veces la necesidad empuja a aceptar condiciones indignas.