Insólita situación de un vecino sin baño en un barrio de Centenario: ya no lo aguantan más

Una publicación redes sociales despertó curiosidad. Denuncian olores, moscas y riesgos. Un pedido desesperado que abrió un debate sobre la convivencia.

La convivencia en un barrio de Centenario quedó en discusión por una situación tan extrema como difícil de procesar. Un vecino denunció públicamente, a través de redes sociales, que una persona que vive lindera a su vivienda no tendría baño y realiza sus necesidades a cielo abierto, pegado al cerco de su casa.

El reclamo, crudo y sin filtros, desató polémica y hasta fue tomado con humor, sino fuera que detrás de ese reclamo hay un problema sanitario que va mucho más allá de una disputa entre particulares.

“Ya no aguantamos más esta situación”, comienza el mensaje que se viralizó en Facebook, precisamente en páginas donde la gente suele hacer denuncias y reclamos, por fuera de los canales oficiales de la Municipalidad de Centenario. El texto describe un escenario de olores nauseabundos, proliferación de moscas y una vida cotidiana alterada por completo.

Comer, abrir ventanas o permanecer en el patio se volvió, según el testimonio, prácticamente imposible. La preocupación se agrava porque en la vivienda afectada hay niños, lo que eleva el nivel de alarma por posibles consecuencias sanitarias.

Barrio Bella Vista de Centenario Uno de los barrios en la mesetea de Centenario. Archivo

Olores nauseabundos: "No se puede estar"

El posteo no da rodeos ni busca suavizar el relato que habría ocurrido en el barrio Del Alto, el más viejo de la segunda meseta de Centenario. Habla de asco, de hartazgo y de un olor persistente que “no deja estar”. Temas de convivencia en barrios donde los servicios llegan, pero no siempre los buenos modales.

Esa crudeza fue, precisamente, la que generó impacto y empatía entre otros usuarios, que reaccionaron con mensajes de apoyo, indignación y pedidos de intervención urgente. También aparecieron comentarios que apuntan a la falta de respuestas oficiales y a la sensación de abandono que, aseguran, se repite en distintos puntos de la ciudad.

Sin identificar con precisión la ubicación, el reclamo sitúa el problema en un barrio de la ciudad y deja entrever que no se trata de un hecho aislado. Por el contrario, la publicación sugiere que la situación se arrastraría desde hace tiempo y que las instancias informales de diálogo o reclamo no dieron resultado. La decisión de hacerlo público parece haber sido el último recurso.

centenario acceso localidad cartel.jpg

Hasta el momento, no trascendieron intervenciones oficiales ni inspecciones que hayan logrado encauzar el conflicto. Nadie quiere dar nombres ni direcciones exactas, pero el malestar es generalizado y el tema ya circula de boca en boca.

La historia, que podría leerse como un hecho insólito, expone en realidad una dinámica que suele pasar en la meseta, donde la gente se va a vivir como puede. En principio, sin todas las comodidades.

A la meseta: se van a vivir como pueden

La falta de acceso a condiciones mínimas de saneamiento, la ausencia de respuestas rápidas y la convivencia forzada con situaciones límite conforman un cóctel explosivo. En Centenario, un reclamo vecinal por redes dejó al descubierto una realidad muy incómoda, pero que exige algo más que reacciones en redes: una solución concreta y urgente.