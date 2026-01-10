Dos amigos se emborracharon, protagonizaron una pelea y uno terminó herido

La víctima habría recibido al menos una puñalada. Fue trasladado al hospital de Centenario y estaría fuera de peligro.

Dos amigos disfrutaban de una distendida noche de viernes entre algunas copas, se emborracharon y todo se salió de control. Los hombres terminaron trenzándose en una pelea en plena calle en Centenario y uno terminó herido.

Según consignó Centenario Digital, la gresca se registró el viernes pasadas las 22, en la esquina de las calles Cuba y Santa Fe del barrio Juan Manuel de Rosas.

El personal de la Comisaría 52 acudió a intervenir gracias al llamado de una vecina que fue testigo de la violencia. En el lugar, los efectivos se encontraron con ya un solo involucrado, quien fue identificado como un hombre de 47 años domiciliado en Vista Alegre . El sospechoso se encontraba claramente borracho y presentaba heridas presuntamente de arma blanca en un brazo y en la zona del abdomen.

comisaria 52 centenario

Por este motivo, fue asistido y trasladado en una ambulancia hacia el Hospital Natalio Burd para determinar la naturaleza de las mismas y brindarle las curaciones necesarias.

Trascendió que vecinos identificarían a los hombres involucrados en la pelea, quienes serían dos amigos que suelen frecuentar el sector para compartir bebidas alcohólicas.

El herido fue invitado a realizar la denuncia correspondiente, aunque dadas las circunstancias de lo ocurrido, es posible que -como en muchos otros casos- no se reciba una.

Dos hermanos protagonizaron una sangrienta pelea

Una brutal pelea entre dos hermanos se registró el miércoles por la tarde en la calle Combate de San Lorenzo al 760, en el barrio Islas Malvinas de la ciudad de Neuquén, en una zona altamente concurrida. El violento episodio tuvo lugar en la vía pública a plena luz del día y generó alarma entre vecinos y automovilistas, que alertaron de inmediato a la Policía.

Según la información recabada en el lugar por LM Neuquén, el conflicto se desató en el marco de una discusión familiar que escaló rápidamente a una agresión física. De acuerdo al relato del propio agresor, identificado como Santiago, “se levantó de la siesta y lo invitó a pelear” a su hermano.

Aparentemente, se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la vereda, cuando se produjo el enfrentamiento. La pelea fue de extrema violencia y dejó a uno de los hermanos con lesiones visibles, aunque hasta el momento no trascendió información oficial sobre su estado de salud. El agresor, en tanto, presentaba una herida en el brazo derecho y tenía la espalda cubierta de sangre, lo que evidenció la crudeza del enfrentamiento.

ON - Apuñalado 1 Tras la pelea, personal policial y efectivos de salud trabajaron en el lugar. Omar Novoa

En el lugar trabajó un móvil policial, dos efectivos motorizados y una ambulancia, que brindó asistencia médica a ambos involucrados. La intervención de los servicios de emergencia permitió contener la situación y evitar que el episodio derivara en consecuencias aún más graves.

De acuerdo al testimonio de los vecinos, no sería un hecho aislado, ya que se trataría de una familia con conflictos frecuentes y episodios de violencia reiterados.

El hecho quedó bajo investigación y se espera que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes. Este episodio generó preocupación en el barrio Islas Malvinas, donde los vecinos reclaman acciones preventivas para evitar que este tipo de situaciones se repitan.