Joven borracho pisó el acelerador en la Ruta 7 y se fue contra un poste

Ocurrió en Centenario este sábado por la madrugada. El joven chocó a pocos metros de una estación de servicio.

Un joven borracho de apenas 20 años se puso al volante de su aut o y, con total indiferencia, manejó varios kilómetros por la Ruta 7 desde Neuquén hasta Centenario, hasta que perdió el control y se accidentó. El choque fue contra un poste y afortunadamente no ocasionó víctimas de gravedad.

El peligroso accidente se registró en los primeros minutos de este sábado, frente a la estación de servicio Puma en el ingreso a la localidad , informó Centenario Digital.

El conductor protagonista del fuerte choque es un joven de 20 años , quien circulaba a alta velocidad en un Volkswagen Bora celeste por la mano Neuquén-Centenario y, tras perder el control por motivos que inicialmente se desconocían, impactó violentamente contra una luminaria a la vera de la ruta.

Este impacto lo hizo desviarse de su trayectoria aún más, por lo que se salió completamente de la calzada y cayó marcha atrás por la colectora Nelson Mandela, donde se detuvo finalmente tras chocar la parte trasera contra un poste de alumbrado público.

choque borracho centenario (1)

Milagrosamente, no hubo otros vehículos involucrados ni peatones que se hayan cruzado al momento del accidente. El conductor del Bora se mantuvo consciente y manifestó haber sufrido algunos golpes.

Personal médico del Hospital Natalio Burd lo asistió en el lugar y confirmaron que, en principio, no parecía haber sufrido lesiones graves. Igualmente, se resolvió trasladarlo para un chequeo general y habría recibido el alta en horas de la madrugada.

No obstante esto, antes de que lo retiren, efectivos de Tránsito Villa Obrera le realizaron el test de alcoholemia, el cual arrojó un contundente resultado positivo, con una graduación de 2 gramos de alcohol en sangre.

Por este motivo, los policías le retuvieron su licencia, su vehículo y lo multaron.

Según trascendidos, otros conductores que fueron testigos de la conducción temeraria del joven expresaron enojo y afirmaron que iba a más de 160 km/h, incluso conjeturando que se dirigía a participar de las picadas en el autódromo.

Borracho al volante, perdió el control y chocó contra un poste de cemento

Este sábado por la madrugada un impactante choque tuvo lugar en la ciudad de Centenario. Un vehículo, con dos jóvenes a bordo, circulaba por el Casco Viejo cuando de repente chocó contra un poste de luz de cemento, afortunadamente sin registrar heridos.

El auto, un Chevrolet Corsa, circulaba por la calle Belgrano y, antes de llegar a la intersección con la calle Ingeniero Ballester, perdió el control e impactó de lleno contra el poste de cemento. En el lugar se registraron daños materiales y personal policial arribó al lugar para realizar el control de alcoholemia correspondiente al conductor.

choque alcoholemia centenario (1)

Al conductor, un joven de 24 años oriundo de la localidad, personal policial de tránsito de Villa Obrera, procedió a realizar el control de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 2,15 gramos de alcohol en sangre. Al igual que su acompañante, una joven de 27 años, ambos serían residentes de la zona rural de Centenario.

Tras el siniestro, personal policial controló la documentación correspondiente y el mismo carecía de Seguro Obligatorio y licencia de conducir, por dichas faltas se labraron las actas correspondiente, quedando en el lugar a la espera de un adulto responsable del masculino y del rodado.