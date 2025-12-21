Borracho al volante, perdió el control y chocó contra un poste de cemento: la sorprendente cifra de alcoholemia

El conductor tenía alta graduación en sangre. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en Centenario y afortunadamente no hubo lesionados.

Este sábado por la madrugada un impactante choque tuvo lugar en la ciudad de Centenario . Un vehículo, con dos jóvenes a bordo, circulaba por el Casco Viejo cuando de repente chocó contra un poste de luz de cemento, afortunadamente sin registrar heridos.

El auto, un Chevrolet Corsa, circulaba por la calle Belgrano y, antes de llegar a la intersección con la calle Ingeniero Ballester, perdió el control e impactó de lleno contra el poste de cemento . En el lugar se registraron daños materiales y personal policial arribó al lugar para realizar el control de alcoholemia correspondiente al conductor.

Al conductor, un joven de 24 años oriundo de la localidad, personal policial de tránsito de Villa Obrera, procedió a realizar el control de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 2,15 gramos de alcohol en sangre . Al igual que su acompañante, una joven de 27 años, ambos serían residentes de la zona rural de Centenario.

choque alcoholemia centenario (1)

Tras el siniestro, personal policial controló la documentación correspondiente y el mismo carecía de Seguro Obligatorio y licencia de conducir, por dichas faltas se labraron las actas correspondiente, quedando en el lugar a la espera de un adulto responsable del masculino y del rodado.

Multa millonaria para el conductor borracho que atropelló a un inspector: cuánto tendrá que pagar

El conductor borracho que esquivó un control de alcoholemia y atropelló a un inspector de tránsito en plena Avenida Argentina, deberá pagar una multa millonaria. La Jueza de Faltas de Neuquén, Romina Doglioli, dictó una sentencia ejemplar contra el automovilista, porque consideró que el hecho generó un riesgo extremo para la seguridad pública.

En una entrevista con RTN, la Jueza del Juzgado de Faltas N°2 de Neuquén anunció la sentencia para este caso de extrema gravedad que ocurrió el pasado 13 de noviembre. La magistrada informó que se dictó una sentencia con un monto alto, de prácticamente casi 20 millones de pesos más costas, por la concurrencia de varias faltas en el mismo episodio.

Además se prevén otras sanciones para el conductor, que estará inhabilitado para conducir y no podrá tramitar ningún tipo de licencia por un plazo de dos años, además de tener que cumplir con un curso de educación vial.

choque persecucion operativos motos

Fuga, agresión y alcoholemia positiva

El episodió ocurrió el pasado jueves 13 de noviembre, a primeras horas de la mañana, en la esquina de Avenida Argentina y Belgrano de la ciudad de Neuquén. Alrededor de las 6:30, dos inspectores que circulaban en moto se acercaron a un Volkswagen Cross Fox blanco al notar que se había estacionado de manera irregular con el fin de evitar un control.

Después de desobedecer la orden de detenerse, el imputado realizó maniobras indebidas y actuó de manera temeraria. Además de la desobediencia a la autoridad, porque se negó a detenerse por el control, también se lo acusó de marcha temeraria, porque atropelló al inspector de tránsito y pisó la moto en la que conducía el agente.