Se quedó dormido, desbarrancó y chocó contra árboles: se salvó de milagro

El joven conductor tiene 22 años y se encuentra fuera de peligro. Qué se sabe de la maniobra que tuvo lugar en la ruta 40 a la altura de San Martín de los Andes.

Un nuevo accidente tuvo lugar en la ruta 40 , en esta ocasión un joven que manejaba una camioneta Toyota Hilux se quedó dormido, desbarrancó y se salvó de milagro. El hecho tuvo lugar este sábado por la mañana en el kilómetro 2228 en San Martín de los Andes.

Según revelaron medios locales, el conductor de una camioneta perdió el control del rodado por motivos que aún se investigan, salió de la cinta asfáltica y terminó impactando violentamente contra varios árboles del sector, lo que provocó importantes daños materiales en el vehículo.

El joven presentaba cortes en la cabeza , por lo que personal de Tránsito de la Policía de la Provincia, tras recibir el alerta, solicitó la intervención del personal de Salud. De igual manera, el joven se encontraba lúcido y manifestó que se habría quedado dormido al volante.

accidente ruta 40 (1) El accidente con el vehículo en la Ruta 40.

Desde Realidad Sanmartinense revelaron que el vehículo recorrió casi 100 metros por la banquina sin que el conductor pudiera retomar el control, para luego invadir el carril contrario durante unos 45 metros, hasta impactar con su parte frontal contra los árboles.

Cuando ocurre el accidente, el joven fue asistido en primer lugar por automovilistas que circulaban por la zona. Posteriormente, personal médico trasladó al conductor al Hospital Dr. Ramón Carrillo para una mejor evaluación y atención médica.

Tras realizarse las diligencias correspondientes, se procedió a retirar el vehículo del lugar y normalizar el tránsito en el sector.

Un hombre quedó atrapado en su auto incendiado: cómo fue el accidente

Un nuevo accidente de tránsito se registró este viernes sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1467, en cercanías a Piedra del Águila. El siniestro fue un vuelco protagonizado por un Peugeot 207, cuyo conductor fue asistido por personal médico y trasladado al hospital local, tras presentar lesiones que requirieron estudios de mayor complejidad.

De acuerdo a la información oficial brindada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila, el hecho ocurrió alrededor de las 13 cuando la División Tránsito de la policía alertó sobre un siniestro vial en la ruta. De inmediato se activó el protocolo de emergencia y una dotación arribó al lugar, donde constataron que se trataba de un vuelco con una única persona involucrada, sin intervención de otros vehículos.

VUELCO PIEDRA 2

Según la información, el siniestro habría ocurrido cuando el vehículo “mordió la banquina y dio más de cuatro vueltas”, hasta quedar detenido “techo abajo y con las puertas trabadas” sobre la traza nacional.

El subcomisario Raúl Levio, jefe de Tránsito de Piedra del Águila, confirmó que el vehículo era conducido por un hombre de 52 años, oriundo de General Roca, quien circulaba desde Bariloche hacia su ciudad de origen.

Además, Levio explicó que el automóvil sufrió un principio de incendio, aunque aclaró que fue mínimo y controlado de inmediato. “Solo se recalentó un cable. El fuego fue apagado enseguida por personas que pasaban por el lugar”, señaló el jefe policial, descartando mayores daños en el rodado.