Vuelco y principio de incendio en la Ruta 237: el conductor quedó con las puertas trabadas

El siniestro ocurrió en el mediodía de este viernes cerca de Piedra del Águila. Intervinieron bomberos, el sistema de salud y la policía local.

Un nuevo accidente de tránsito se registró este viernes sobre la Ruta Nacional 237 , a la altura del kilómetro 1467, en cercanías a Piedra del Águila . El siniestro fue un vuelco protagonizado por un Peugeot 207, cuyo conductor fue asistido por personal médico y trasladado al hospital local, tras presentar lesiones que requirieron estudios de mayor complejidad.

De acuerdo a la información oficial brindada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila , el hecho ocurrió alrededor de las 13 cuando la División Tránsito de la policía alertó sobre un siniestro vial en la ruta. De inmediato se activó el protocolo de emergencia y una dotación arribó al lugar, donde constataron que se trataba de un vuelco con una única persona involucrada, sin intervención de otros vehículos.

El personal de bomberos realizó los primeros auxilios en el lugar del accidente hasta la llegada de la ambulancia. Posteriormente, el conductor fue trasladado al Hospital de Piedra del Águila , donde quedó en observación para la realización de estudios médicos de mayor complejidad.

Según la información, el siniestro habría ocurrido cuando el vehículo “mordió la banquina y dio más de cuatro vueltas”, hasta quedar detenido “techo abajo y con las puertas trabadas” sobre la traza nacional.

El subcomisario Raúl Levio, jefe de Tránsito de Piedra del Águila, confirmó que el vehículo era conducido por un hombre de 52 años, oriundo de General Roca, quien circulaba desde Bariloche hacia su ciudad de origen.

Además, Levio explicó que el automóvil sufrió un principio de incendio, aunque aclaró que fue mínimo y controlado de inmediato. “Solo se recalentó un cable. El fuego fue apagado enseguida por personas que pasaban por el lugar”, señaló el jefe policial, descartando mayores daños en el rodado.

VUELCO PIEDRA 3 Gentileza: Bomberos Voluntario de Piedra del Águila

Recomendaciones para circular por rutas

Desde Bomberos emitieron una serie de recomendaciones claves para la seguridad vial:

Respetar las velocidades máximas permitidas.

Utilizar siempre el cinturón de seguridad.

Evitar manejar cansado o distraído.

Mantener distancia de seguridad entre vehículos.

Revisar el estado del vehículo antes de viajar.

Reducir la velocidad ante condiciones climáticas adversas.

