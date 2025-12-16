En el vehículo viajaban dos hombres que no sufrieron heridas de gravedad. En el lugar trabajaron bomberos de Centenario y personal de Tránsito Villa Obrera.

Horas antes habían retirado el auto de una agencia de la ciudad de Neuquén.

El violento vuelco de un auto generó preocupación en la Ruta 7 , a la altura del tramo que une Vista Alegre con Centenario . El hecho llamó la atención de otros automovilistas que circulaban por la zona, quienes se detuvieron para auxiliar a los ocupantes hasta la llegada de los equipos de emergencia.

El siniestro vial se registró este martes, alrededor de las 13:45, sobre la Ruta 7, entre las calles 8 y 9. Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo cuando transitaba en sentido Vista Alegre–Centenario, lo que derivó en un impacto contra el guardarrail y el posterior vuelco sobre la calzada.

El rodado involucrado fue un Citroën C4 de color negro, en el que viajaban dos hombres de 27 y 40 años. Según se pudo establecer, ambos habían retirado el auto minutos antes de una agencia de la ciudad de Neuquén y se encontraban iniciando el trayecto cuando ocurrió el incidente.

Sacó el auto de la agencia y volcó en la ruta 7 (1)

De acuerdo al relato preliminar, el vehículo habría sufrido una falla en el sistema de dirección, lo que provocó que el conductor perdiera el dominio del auto. Tras impactar contra el guardarrail, el Citroën regresó hacia la calzada y terminó volcado sobre su lateral derecho, a la vera de la ruta.

Ante la situación, varios automovilistas que pasaban por el lugar se detuvieron para brindar asistencia inmediata a los ocupantes, mientras se daba aviso a los servicios de emergencia. La respuesta fue rápida: una dotación de Bomberos Voluntarios de Centenario llegó casi de inmediato, ya que una unidad se dirigía a una actividad escolar en un predio cercano al lugar del siniestro.

Cuál es el estado de salud de las personas accidentadas

Minutos después arribó personal de Salud y efectivos policiales, quienes aseguraron la zona y comenzaron con las tareas de asistencia y control. Afortunadamente, los dos hombres, oriundos de la provincia de Tucumán, no presentaban heridas visibles y lograron salir del vehículo por sus propios medios.

Sacó el auto de la agencia y volcó en la ruta 7 (2)

De igual modo, fueron asistidos de manera preventiva por personal del Hospital Natalio Burd, quienes confirmó que no fue necesario el traslado a un centro de mayor complejidad, ya que ambos se encontraban en buen estado general.

En paralelo, los bomberos trabajaron con una autobomba para enderezar el rodado y retirarlo de la calzada, una maniobra clave para restablecer la circulación normal sobre la Ruta 7.

Por su parte, efectivos de Tránsito Villa Obrera realizaron el test de alcoholemia al conductor del vehículo, cuyo resultado fue negativo. Este dato reforzó la hipótesis inicial de una falla mecánica como desencadenante del siniestro, aunque las pericias continuarán para determinar con precisión qué ocurrió.