Caos en Ruta 7: fuerte choque y vuelco, con tres vehículos involucrados

El siniestro ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana. Uno de los autos quedó volcado en la mano Neuquén Centenario.

Este martes por la mañana se registró un impactante choque y vuelco en la Ruta 7 a la altura del cruce de la estación de servicio Puma de Centenario. El siniestro vial involucró a tres autos, uno de los cuales, marca Chery, quedó dado vuelta en la mano Neuquén Centenario.

Para mayor preocupación, tras el accidente, en el Chery volcado hubo un principio de incendio , por lo cual Bomberos Voluntarios actuaron de inmediato para extinguirlo.

Sobre la otra mano de la ruta provincial quedó un Peugeot 306 mano a Centenario, y una Volkswagen T Cross al costado de la ruta, sobre la banquina.

choque y vuelco ruta 7

Cómo fue el choque y vuelco en Ruta 7

En el lugar, los peritos de Accidentología Vial trabajaron en el lugar para determinar la dinámica del siniestro. Damián Jorquera, jefe de la División de Tránsito de Villa Obrera indicó que el siniestro ocurrió alrededor de las 6:45 al momento en que la Chery y el Peugeot se dirigían por Ruta 7 hacia Neuquén.

"La Chery circulaba por el carril interno y el Peugeot por el carril externo, a la altura de la estación de servicio se incorpora la T Cross para dirigirse a Neuquén", dijo Jorquera, y agregó que fue entonces que "el Peugeot y la Chery se chocan entre ellos por evitar el impacto contra el T Cross".

Acto seguido, la Chery salió despedida contra el guardarraíl: "impacta una luminaria, se monta al guardarraíl y termina volcado sobre el carril contrario con las cuatro ruedas suspendidas hacia arriba".

choque y vuelco ruta 7 (2)

Cómo están los conductores

Pese al fuerte impacto, "Por suerte fueron solo daños leves, las personas presentaban escoriaciones y algunos cortes", indicó Jorquera, quien precisó que una ambulancia del SIEN asistió de manera preventiva a los protagonistas.

En tanto, se supo que todos los conductores manejaban sin acompañantes. Mientras el conductor del Peugeot, de 24 años y el del Chery de 45 años, son vecinos de la zona, el conductor del T Cross, de 64 años es oriundo de Buenos Aires. De acuerdo a lo manifestado, había pasado la noche en un hotel y continuaba viaje hacia Neuquén cuando tuvo el descuido en la Ruta 7.

Mientras tanto, la Policía desvió el tránsito por las vías laterales, y la colectora este. Pese a que hay un cartel que indica que la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora, los vehículos continúan pasando a mayor velocidad.