Se fue a acampar con su pareja y desapareció: el último mensaje que envió hace tres días

Era una escapada de fin de semana pero no volvieron a tener noticias de ella. Hay una búsqueda desesperada tras un preocupante hallazgo.

La ciudad balnearia de Necochea vive horas de tensión por la desaparición de Débora Damaris Bulacio Del Valle , de 42 años, cuyo rastro se perdió el fin de semana. Desde el momento en que se radicó la denuncia, más de 80 efectivos participan de un amplio operativo de búsqueda que incluye perros rastreadores, drones y personal especializado.

Tania, hija de la mujer, relató que su madre viajó el jueves junto a su pareja para pasar unos días de descanso en un camping. “El último mensaje fue un audio donde me dijo ‘te amo’”, contó. Desde entonces, no volvió a tener noticias .

El sábado por la noche fue la última vez que Débora se conectó. A partir de ese momento, su teléfono permaneció apagado.

Por estas horas la investigación se concentra en la zona donde encontraron ropa con manchas de sangre, un hallazgo que refuerza la hipótesis de un posible femicidio.

El sospechoso y las dudas sobre su relación

La denuncia fue presentada por un sereno del camping al notar algunas cosas que llamaron su atención. “El novio se fue y ella nunca pasó a avisar que se iba”, explicó. Esa declaración encendió las alarmas y dio inicio a la búsqueda. El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, fue detenido cuando intentaba salir de Necochea haciendo dedo, pero se negó a declarar ante la fiscalía.

La hija de Débora describió una relación marcada por los conflictos. “Estaban juntos desde hace años, pero se separaban y volvían. No sé si esta vez discutieron”, expresó. La Policía encontró prendas con sangre a pocos metros de las carpas y no descarta que pertenezcan a la mujer desaparecida. Los peritos trabajan en el análisis de ADN y las brigadas continúan los rastrillajes en zonas boscosas cercanas al camping.

Débora Damaris Bulacio Del Valle Más de 80 policías rastrillan los médanos y caminos rurales de Necochea en busca de Débora Bulacio, desaparecida desde el fin de semana.

Los investigadores también analizan los mensajes intercambiados entre la pareja antes del viaje, donde podría haber indicios de tensión. El silencio del detenido y las pruebas halladas hacen pensar a los fiscales que la desaparición podría estar vinculada a un episodio de violencia.

Otro caso de violencia que estremece a la región

Mientras la búsqueda de Débora continúa, otro hecho de violencia sacudió a la costa bonaerense. En Mar del Plata, un hombre de 40 años fue arrestado por intentar asesinar a su pareja frente a su hijo de diez años. El menor logró escapar y pedir ayuda a un patrullero. “¡Mi papá quiere matar a mi mamá!”, gritó desesperado.

El ataque ocurrió en una vivienda del barrio Parque Palermo. Según los investigadores, el agresor tiró al piso a la mujer y le apoyó un cuchillo en la garganta, provocándole un corte superficial. Gracias a la intervención del niño y de la Policía, la víctima fue rescatada a tiempo.

En la escena del crimen se secuestraron dos cuchillas, una de ellas con una hoja de más de 20 centímetros. La fiscal Mariana Baqueiro imputó al detenido por amenazas calificadas y lesiones agravadas en contexto de violencia de género, y dispuso su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán. La víctima pidió medidas de protección y restricción de acercamiento.

Los dos episodios —la desaparición en Necochea y el intento de femicidio en Mar del Plata— exponen una realidad alarmante. La violencia contra las mujeres persiste en distintos puntos de la provincia, incluso en contextos donde las víctimas creían estar seguras.

En el caso de Débora Bulacio, el trabajo conjunto de la Policía Bonaerense, Prefectura y Defensa Civil se concentra ahora en las zonas de médanos y caminos rurales. Las autoridades piden colaboración a los vecinos y ofrecen una línea de contacto para aportar información. Cada minuto cuenta.