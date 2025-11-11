Video: la UNCo quedó "bajo el agua" y suspendieron las clases tras la fuerte tormenta

La tormenta de este último lunes generó filtraciones y aulas bajo agua. El comunicado de la rectora Beatriz Gentile sobre la situación en los edificios.

Así quedó una aula en FACIAS de la UNCo por la tormenta.

La tormenta que azotó este lunes a la ciudad de Neuquén dejó serios inconvenientes en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo ), donde varias dependencias sufrieron filtraciones y anegamientos. Las imágenes de pasillos inundados y aulas convertidas en verdaderas lagunas se replicaron rápidamente entre la comunidad universitaria. Por esta situación, la rectora Beatriz Gentile decidió suspender las actividades presenciales en la jornada de este martes.

La Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud (Facias) fue una de las más afectadas. Al menos tres aulas -14, 15 y 24- quedaron bajo agua, producto de filtraciones desde el techo.

“Facias quedó bajo agua. En el aula 24 el agua caía como una catarata. Estaba la decana presente y lamentó que, pese a haber colocado membrana, no se limpiaron las canaletas, tarea que correspondía a la universidad”, relató Sofía, una flamante egresada que presenció la escena.

Así quedaron las aulas de la FACIAS tras el temporal de lluvia y granizo

En el aula 15, contó, se salvaron equipos electrónicos de casualidad. “Esta vez se salvó el televisor porque las goteras fueron en otra pared”. Frente al barcito del edificio de Humanidades, en tanto, también se formó una laguna", contó la estudiante.

Comunicado UNCo temporal El comunicado de la UNco sobre la situación después de la tormenta de este último lunes en Neuquén.

“Todo corría hacia la salida de emergencia, que es por donde entramos por el subsuelo, y estuvieron sacando el agua con escurridores. Se levantó una tapa porque la cocina está tapada y no filtraba el agua por el drenaje”, agregó la joven.

UNCo bajo agua: "Algunos estudiantes estaban rindiendo"

Algunos estudiantes que estaban rindiendo un parcial tuvieron que ser reubicados en aulas sin afectación, mientras que se cortó la electricidad de los sectores anegados para evitar accidentes. “Lo primero que se hizo fue cortar la luz para que nadie se electrocute”, detalló.

Ante la magnitud del episodio, la rectora Beatriz Gentile dispuso la suspensión de todas las actividades presenciales en la sede central para el martes 11 de noviembre, según el comunicado oficial.

“Debido al temporal ocurrido en la zona del Alto Valle, que provocó entrada de agua en oficinas y dependencias de la Sede central de la Universidad Nacional del Comahue, y la posibilidad de nuevas precipitaciones durante la noche, se dispone la suspensión de actividades presenciales para el día martes 11 de noviembre en la administración de la sede central, con excepción del área de mantenimiento y resguardo patrimonial”.

Cada unidad académica podrá, según la rectora, tomar medidas administrativas o académicas de acuerdo con la situación que evalúen sus autoridades académicas.