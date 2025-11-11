Salud: la Provincia incorpora 22 nuevos médicos al sistema público

Este nuevo pase a planta se dio mediante un decreto del gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa.

El gobernador Rolando Figueroa firmó un decreto que autoriza el pase a planta permanente de 22 médicos y médicas de distintos hospitales y centros de salud de la provincia . Se trata de puestos de médico clínico, general, nefrólogo, otorrinolaringólogo, traumatólogo, psicólogo, urólogo, entre otros.

Dichos pases se darán en las Regiones Sanitarias de Confluencia, Vaca Muerta, del Pehuén, de los Lagos del Sur y de la Comarca a fin de seguir fortaleciendo el Sistema Público de Salud.

Las y los profesionales designados fueron seleccionados mediante procesos de evaluación externa que incluyeron entrevistas y análisis de antecedentes laborales y académicos, cumpliendo con el perfil requerido para cada puesto.

Uno por uno, dónde se designaron médicos

Los nombramientos se dan como parte de la política del gobierno provincial que busca "fortalecer la radicación y retención de profesionales y acompañar así el crecimiento de los servicios públicos de salud en todo el territorio provincial".

A través de la norma legal se designa un puesto de médico clínico para la planta funcional del Centro de Salud Sapere "Lic. Luis Ochoa", dependiente de la Región Sanitaria Confluencia; dos puestos de médico nefrólogo y otro de médico otorrinolaringólogo para la planta funcional del Hospital Provincial Dr. Eduardo Castro Rendón; y un puesto de médico clínico para la planta funcional del Hospital Plottier “Dr. Alberto Herrera”, dependiente de la Región Sanitaria Confluencia.

También un puesto de médico general para la planta funcional del Centro de Salud Confluencia "Armando Cala Lessina", dependiente de la Región Sanitaria Confluencia; un puesto de médico general para la planta funcional del Hospital San Patricio del Chañar “Dra. Alicia Cruz”, dependiente de la Región Sanitaria Vaca Muerta; y un puesto de médico general para la planta funcional del Hospital Aluminé, dependiente de la Región Sanitaria del Pehuén.

Además, un puesto de médico pediatra para la planta funcional del Hospital San Martín de los Andes “Dr. Ramón Carrillo”, dependiente de la Región Sanitaria de los Lagos del Sur; y un puesto de médico urólogo, otro de médico especialista en diagnóstico por imágenes, otro de médico anestesista, otro de médico tocoginecólogo, otro de médico psiquiatra, y otro de médico urólogo para la planta funcional del Hospital Cutral Co-Plaza Huincul “Dr. Aldo V. Maulú”, dependiente de la Región Sanitaria de la Comarca; entre otros.

Hito de la salud: realizaron un complejo procedimiento en Buta Ranquil a través de telemedicina

Como parte de la estrategia que tiene como objetivo consolidar un "sistema integrado y equitativo, acercando la atención a cada rincón de la provincia", personal del Hospital de Buta Ranquil realizó por primera vez una trombolisis a un hombre de 67 años con diagnóstico de infarto agudo.

La trombolisis es un proceso que disuelve los coágulos que provocan infartos y accidentes cerebrovasculares.

El procedimiento fue guiado a través de telemedicina por un médico del Hospital Castro Rendón y la Red Provincial para la Atención de Infartos, lo que permitió acortar tiempos y un traslado más seguro, fundamental para la salud y la supervivencia del hombre.

El hombre concurrió al hospital local, donde se le realizó un primer electrocardiograma y se activó la Red Provincial para la Atención de Infartos.

Luego de la confirmación del diagnóstico de infarto y dado que la persona se encontraba a más de dos horas de la sala de Hemodinamia, la doctora Eugenia Botti del hospital local realizó una trombolisis guiada por el doctor Hugo Gay, a través de telemedicina. Finalmente, el hombre fue trasladado al Hospital Castro Rendón donde fue internado en la Unidad Coronaria y se le practicó una Cinecoronariografía e implante de stent y 72 horas después fue dado de alta sin complicaciones.