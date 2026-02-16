Qué le pasó a La Mona Jiménez: el video del preocupante episodio que obligó a detener su show en Córdoba

El Rey del Cuarteto regresó por el Día de los Enamorados. "Me quedo sin aire", confesó ante una multitud en el Complejo Forja.

La Mona Jiménez conmocionó a todos sus seguidores cuando en un show repleto de público que estaba dando en el Complejo Forja de Córdoba tuvo que tomarse un descanso al percibir en su cuerpo que le estaba costando sostenerse de pie mientras brindaba el show.

"Chicos, yo paro cinco minutos antes que me caiga . Y poneme la silla. Voy a sentarme . Voy a parar cinco minutos. Vamos a cambiar el aire. Esto es impresionante. Acá arriba… yo me quedo sin aire, bol... Está faltando un oxígeno acá arriba”, dijo con voz preocupante generando una atención particular en quienes estaban viendo el show en vivo.

El episodio de salud se dio justo en la vuelta a los escenarios del artista reconocido por su labor en el cuarteto. Fue en el día de los enamorados donde emocionó e hizo bailar a los fanáticos con temas como "El enamorado”, “Goma de mascar”, “Intentemos”, “Y ya ves”, “Anímate a vivir”, “Despierta corazón” y “Quédate”.

La Mona Jiménez debió parar el recital de anoche en Córdoba por falta de aire , mucho calor . Hizo dos pausas y pudo completar con el recital

Mientras cantaba el título "Se fue", la Mona paró y les explicó la situación que lo aquejaba en un contexto donde el calor estaba ganando protagonismo en el lugar. “Paramos cinco minutos, ¿está bien? Tomamos agua, cargamos y volvemos”, soltó.

Luego aplicó un nuevo método para combatir la situación: "En vez de hacer una pausa de 30 minutos vamos a hacer dos de 15”, dijo durante el show en el que estuvo presente el DT de Talleres de Córdoba, Carlos Tévez. Luego de ese parate y la nueva disposición, la Mona dejó en claro que está intacto arriba del escenario con su energía particular.